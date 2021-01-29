Мэрия Кишинёва работает над очисткой тротуаров, но и граждан просят быть внимательнее

Специализированные муниципальные службы бесперебойно занимаются очисткой от снега и льда и посыпают противогололедным материалом тротуары, дороги, остановки общественного транспорта.

Специализированные муниципальные службы бесперебойно занимаются очисткой от снега и льда и посыпкой противогололедным материалом тротуаров, дорог, остановок общественного транспорта и внутридворовых территорий.

Так, в работах, в том числе на въездах в город и в пригородные населенные пункты, задействованы 415 рабочих на 35 единицах спецтехники. Помимо того, «Ассоциация зеленого хозяйства» приводит в порядок парки, скверы и аллеи.

Столичный градоначальник отметил, что общественный транспорт Кишинева ходит без перебоев.

– Знаем, что еще есть обледенелые участки во дворах и на тротуарах. Будьте осторожны, водители и пешеходы! – призвал Ион Чебан.

Ранее генпримар заявил, что все муниципальные службы под его личным контролем следят за ситуацией в городе.