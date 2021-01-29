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Политика
История с назначением правительства Молдовы стремительно превращается в фарс
29.01.2021

История с назначением правительства Молдовы стремительно превращается в фарс. 

Все партии борьбы, бравирующие своей принципиальностью, как-то резко скукожились и начали так это не исключать, что может и впрямь стоило бы Наталью Гаврилицэ поддержать. Исключительно в интересах народа, естественно, которого, правда, спросить в очередной раз забыли.

Вчера уже "не исключила" утверждение кабинета президент Майя Санду, которая вроде как выдвигала кандидатуру именно с целью, чтобы её провалил парламент и были созданы условия для досрочных выборов.

Сегодня комплименты в адрес Гаврилицэ уже отвесил Игорь Додон, закрыв глаза на Гарварды-Оксфорды, Сороса и работу кандидата в посольстве США.

Мы по-прежнему считаем, что с первой попытки правительство не утвердят, а перед второй начнутся торги всерьёз и по-взрослому. 

Впрочем, Молдова имеет все шансы еще раз подтвердить статус не только "истории успеха", но и законченной "цара де минунь".

@Telegram GK


 
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