«Если КС не понимает текст и смысл Конституции, то систему надо реформировать»

21 января Конституционный суд объявил неконституционным закон о функционировании языков. О том, как можно разрешить проблему, «Молдавским ведомостям» рассказал историк, политолог Виктор Степанюк.

17 антиконституционных решений

- В 1989 году был принят хороший закон о функционировании языков. Его основные положения создали основы лингвистической политики государства в годы независимости. К сожалению, КС после 2009 года уже не был способен видеть связь этого закона с реальными социально-правовыми отношениями в обществе и с конкретными положениями Конституции. И это говорит о том, что систему конституционного правосудия надо реформировать.

Законно поднимаются вопросы: в какой мере КС имеет право заменить собой парламент? Почему он создает правовые нормы?

То, что КС выходит за рамки Конституции, было доказано на международной конференции по конституционному законодательству 5 июня 2020 года. В выступлениях ведущих ученых и в резолюции конференции были обозначены 17 решений суда за годы независимости, которые являются антиконституционными. Так, никакой КС не может назвать государственный язык Молдовы иначе, чем записано в Конституции. А там в 13-й статье в графическом и смысловом выражении обозначено - «молдавский язык». Фразы «румынский язык» нет… Никакой КС не может поменять эту фразу – никто, кроме парламента, кроме конституционного референдума.

Ясно одно: решение Конституционного суда является незаконным, суд превысил свои полномочия в отношении названия государственного языка и в отношении статуса русского языка.

Второй официальный язык

- О роли русского языка говорят Конституция РМ, закон о функционировании языков 1989 года и закон о национальных меньшинствах, принятый в 2002 году. Все эти законодательные акты обозначили статус русского языка в Молдове, которые, безусловно, выше, чем какой-либо язык национальных меньшинств. Он не находится на уровне государственного языка, но и не является просто языком русского национального меньшинства Молдовы. Его статус выделяется в Конституции после молдавского. Его, скорее всего, можно назвать вторым официальным языком, вторым языком межнационального общения Республики Молдова – это ясно обозначено в Конституции РМ и в ряде других законов.

Русский язык в Молдове отвечает статусу международного языка. Его история на территории нашего государства уходит корнями в далекое прошлое. С XII-XIII веков русский язык так или иначе был языком общения в виде старославянского. На нем и на греческом шли церковные службы.

В мире много случаев, когда один язык становится официальным для многих стран. Английский - не только для Англии: он стал государственным в США, Канаде, Австралии, международным – в Индии, Пакистане и многих других странах.

Такой же статус занимает русский язык на территории бывших союзных республик. Он сохраняет и в Молдове свое значение и влияние после государственного молдавского языка для всех национальных меньшинств, которые общаются в основном на нем и на молдавском (румынском), но также и для 70-75 процентов этнических молдаван и румын, которые знают и используют русский язык в общении. Использование русского языка в Молдове есть благо для всего населения. Знание языков - всегда дополнительный фактор конкурентноспособности и развития.

Какая мы нация, какая у нас история?

- Еще в 2002-м, в 2004-м, затем в 2007 году, в те времена, когда Партия коммунистов была у власти, я предлагал провести референдум по языковому вопросу, по названию языка, нации и истории. Я был абсолютно убежден, что политическая ситуация в ближайшие 10-20 лет может измениться, политическое и геополитическое давление на нас будет нарастать. Чтобы поставить точку на некоторое время по этим важным для гражданского согласия в обществе, нужно провести референдум. Я предлагал это президенту Воронину, говоря, что аргументации больше чем достаточно.

Я убежден, что первым вопросом должен стать вопрос о названии государственного языка. Молдавский и румынский - один и тот же язык с точки зрения филологии, но молдаване после XIV века уже 700 лет в основном называют его молдавским по названию страны и народа. В мире, насколько я помню, есть 52 случая, когда один и тот же язык называется по-разному… Сербский - хорватский, хинди - урду и т.д.. Для того, чтобы иметь право называть язык молдавским, у нас есть архивные документы, история, традиции. Народ решит без политиков, как называется язык его предков и его страны.

Следующий вопрос - вопрос названия нации, единого народа нашей страны. Безусловно, где есть страна, там есть и государствообразующая нация. Мы можем быть потомками разных национальностей - молдаван, греков, старославян, печенегов, турок, евреев – и все относимся к молдавской нации. То есть, к этому государству и к этой гражданской нации.

80 процентов молдаван считают, что изучать надо историю Молдовы, 20 процентов держат их в заложниках

- Отсюда и третий вопрос: историю какой страны, Родины, мы должны изучать? Абсолютно убежден, что сами молдаване, когда их спрашивают, на 70-80 процентов считают, что изучать надо историю Молдовы. То есть, получается, что 20 процентов «странных» приверженцев унионизма держат в плену своих иллюзий 80 процентов населения!

Референдум – шаг к согласию

- Относительно русского языка. Если вынесем вопрос на референдум - я убежден, что молдавский народ поддержит особый статус русского языка, который выше, чем просто язык национальных меньшинств. И это будет шаг к согласию в нашем обществе.

Это вопросы связаны с процессом единения общества, становления единой молдавской гражданской нации, воспитания гражданина страны, без которого о Родине говорить бессмысленно. Это важные вопросы и очевидно, что их надо было решать еще в первые годы независимости...

Почему референдум? Сначала были протесты 1995 и 2001 годов против истории Молдовы, который устраивал Народный фронт во главе с Юрием Рошкой, сопротивление истории Молдовы со стороны части учителей-историков, АНМ, союза писателей. Тогда я предложил пойти по пути Австрии, которая после Второй мировой войны имела те же проблемы и провела референдум. Нам тоже надо провести конституционный референдум, итоги которого должны иметь силу закона хотя бы 20-25 лет.

Нерешительность и недальновидность Воронина

- Сначала бывший тогда президент Воронин согласился, но потом кто-то его остановил. Наверное, это было связано с теми переговорами, которые мы вели в Совете Европы. Руководители СЕ наставили на интегрированном курсе истории. Такое требование не решало вопрос концептуально, мне как историку это было очевидно. К концу 2004 года, готовясь к парламентским выборам 2005 года, вопрос снова подняли.

Противостояние по вопросу проведения референдума по языку и истории в 2005-2008 годах продолжалось и в ПКРМ, и в парламенте. Одна из причин, почему я ушел в 2009 году из Партии коммунистов, была в том, что, по-моему, мы в этом вопросе потерпели поражение, и виноват был в первую очередь г-н Воронин со своей нерешительностью и недальновидностью. Это стало очевидно после событий 7 апреля 2009 года.

Политики не хотят решать вопросы идентичности и языков

- Перетягивание каната политиками в вопросах идентичности и функционировании языков продолжается. Народ раскалывают 30 лет в этих вопросах, и эти процессы мешают развитию страны.

Я убежден, что политики не хотят решения этих важных вопросов. Поставить точку может только конституционный референдум. Я считаю, что на все эти четыре вопроса мы можем получить сегодня утвердительный ответ - не через сто и даже не через пятьдесят лет. После этого появится основание, предпосылки для того, чтобы объединить общество, мобилизовать население на развитие и процветание. Люди не должны тратить силы и нервы на бесконечные споры об идентичности и названии языка, а вместе, сообща, должны уметь любить и уважать свою страну, трудиться на благо Родины и будущих поколений.

Кстати, Молдова не подписала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств - у нас были замечания. Наши власти ни разу не изучали вопрос передачи региональным управлениям решения вопроса функционирования языков в местах проживания отдельных групп национальностей.

С другой стороны, законодательство Молдовы не запрещает это. Вместе с тем, следует отметить, что после решения КС языковое законодательство остается неопределенным.

Записала Марина ТИМОТИНА