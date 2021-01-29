Нэстасе может потерять должность руководителя DA - уже готова замена

Чисто в европейском духе. Тенденция на продвижение женщин в высокие должности, столь усиленно продвигаемая либеральным Западом, может найти свое отражение в еще одной кадровой перестановке - у руля партии DA. Андрея Нэстасе, лидера этой партии, может заменить Арина Спэтару - лидер территориальной бельцкой ячейки партии.

Решение будет принято 28-го февраля, когда состоится конгресс членов DA. В Бельцах Спатару верят и очень хотят видеть ее новой главой партии, сообщает телеканал Publika. Реакция Нэстасе на это пока что не приводится, но ранее он твердо выражал намерение продолжить свою деятельность именно в текущем качестве, и никак иначе:

- Если кому-то кажется, что запахло кровью, то не обольщайтесь - это запах пота. Меня многие видели мертвым, но я жив. Я молод, я силен, меня поддерживает партия. И я не буду уходить, покуда меня поддерживает партия, - заявил не так давно Нэстасе.

Автор: Михаил Генчу