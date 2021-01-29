Сказка продолжается: В центре Кишиневе все еще стоит новогодняя елка - настоящая зима только наступила

Почти два месяца нас радует праздничная атмосфера в центре столицы в сложные ковидные времена. Украшенная елка в центре столицы остается, так как пришла настоящая зима. Такое решение приняла мэрия Кишинева. Это стало самой запоминающейся локацией для фотосессиий.

Погода сейчас прекрасная, а в парках - необыкновенная красота. Вечерами кишиневцы гуляют, катаются на санках с горок - настоящая зима наступила только сейчас. "Давайте наслаждаться приятными моментами с близкими нам людьми", - написал мэр Кишинева Ион Чебан.

Елка в центре столицы зажгла свои огни 1 декабря. Почти два месяца нас радует праздничная атмосфера в центре Кишинева в сложные ковидные времена.

Лидия ТКАЧ