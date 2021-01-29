Поздравляем вас, госпожа соврамши. Зачем президент Молдовы распространяет фейк-ньюс? Куда смотрит стоп-фалш, в конце концов?

Тут вчера во время телепередачи Майя Санду укоризненно заявила по поводу вакцины от коронавируса:

"К сожалению,в Молдове дела обстоят плохо в этой сфере . Нельзя сказать, что они хуже теперь, когда у нас временное правительства. Напротив, это правительство начало процедуры и предпринимаются очень большие усилия, включая со стороны президентской команды, чтобы привезти вакцину как можно скорее.

Теперь Молдова предприняла все возможное, чего не было до сих пор, когда у нас было полноценное правительство".

То есть, спасибо Майе Григорьевне за то, что дело сдвинулось с мертвой точки.

Но это немного не так.

Вернее, совсем не так.

Утверждения президента противоречат информации, представленной минздравом, ведомство начало переговоры о поставках вакцины в июле 2020 года с Глобальным альянсом вакцин и иммунизации, а 30 июля была подтверждена правоспособность Молдовы для получения лекарства против коронавирусной инфекции.

В декабре 2020 года глава минздрава Виорика Думбрэвяну направила заявку на получение вакцины, сообщив, что страна намерена покрыть вакцинацией 50% населения, из которых 20% будут бесплатными, а еще 30% - по льготным ценам.

Уже 7 января 2021 года минздрав получил подтверждение, что страна может получить первую партию вакцины до конца января – с возможностью ее применения в начале февраля 2021 года.

В общем, весна прошла - настало лето, спасибо Григорьевне за это?

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