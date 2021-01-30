Главная Фуркулицэ рассказал, когда должны состояться досрочные парламентские выборы Политик озвучил позицию ПСРМ. Партия социалистов привержена проведению досрочных парламентских выборов, которые должны состояться после пасхальных праздников. Об этом заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Фуркулицэ назвал это «оптимальным временем для проведения выборов», поскольку в преддверии этих значимых праздников обществу «не следует расстраиваться из-за политиков». Проголосует ли ПСРМ за правительство Натальи Гаврилицы, Фуркулицэ пока не знает: - Чтобы решить, голосовать или нет, необходимо увидеть структуру предлагаемого правительства и программу. Возможно, если будет привлекательная программа на два-три года, то можно будет и поговорить, - подметил политик в интервью радио «Свободная Европа».. Автор: Михаил Генчу

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