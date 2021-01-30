Технологии В прошлом году в Молдове выявили 173 случая киберпреступности Полиция призывает граждан проявлять бдительность. В 2020-м году в Молдове зафиксировали 173 случая киберпреступности. Речь идет о мошенничестве, краже персональных данных и деяниях, имеющих сексуальный/порнографический подтекст. Порой жертвами киберпреступников становятся дети. Полиция призывает граждан проявлять максимальную бдительность, не разглашать свои личные данные, а также активно участвовать в жизни детей, информируя их о рисках, которым они могут подвергаться в Сети. Особую внимательность следует проявлять в социальных сетях.

bm Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 30 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости