В прошлом году в Молдове выявили 173 случая киберпреступности

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Технологии
Полиция призывает граждан проявлять бдительность.
В 2020-м году в Молдове зафиксировали 173 случая киберпреступности. Речь идет о мошенничестве, краже персональных данных и деяниях, имеющих сексуальный/порнографический подтекст. Порой жертвами киберпреступников становятся дети.
Полиция призывает граждан проявлять максимальную бдительность, не разглашать свои личные данные, а также активно участвовать в жизни детей, информируя их о рисках, которым они могут подвергаться в Сети. Особую внимательность следует проявлять в социальных сетях.
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