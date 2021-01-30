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Экономика
Генпримар Ион Чебан озвучил адекватные цены на проезд в общественном транспорте
30.01.2021

Пока цены остаются прежними. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан в рамках телепередачи "Право на реплику" пояснил, сколько, по его мнению, должен стоить проезд в общественном транспорте в Кишиневе. По словам примара, речь идет о цене в 10 леев за билет на проезд в автобусе, и более пяти леев - за проезд в троллейбусе.

- Проезд в автобусе должен стоить до 10 леев, на троллейбусе - до 5 леев. Мы будем думать о том, как компенсировать наши потери. Почти полмиллиарда леев. Но, пока у нас не будет качественного транспорта, мы не можем поднимать цены, - пояснил Чебан.

Автор: Михаил Генчу


 
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