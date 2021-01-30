Молдавские коррупционеры придумали свой язык для шифрования

Изобретательные ребята.

Ранее мы сообщали о том, что Национальный центр антикоррупции раскрыл грандиозную схему, связанную с водительскими правами. В данной схеме замешаны десятки молдавских граждан.

Как выяснилось, коррупционеры придумали свой собственный язык для шифрования торговли водительскими правами. Желающие купить права были «пациентами». Запись, экзамен и выдачу документов называли «лечением», «госпитализацией» и «выпиской из больницы».

Чтобы завуалировать размер взятки, коррупционеры использовали слово «этаж». Один этаж означает 100 евро.

Услугами предприимчивых работников воспользовались около 100 человек, сообщает Publika