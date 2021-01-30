Нэстасе на пути к покупке немецкого паба: его союз с Санду окончательно распался

Андрей Нэстасе – некогда ближайший соратник президента Майи Санду – признал, что их проевропейских блок окончательно распался. Формальным поводом стало решение главы государства выдвинуть кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

«У платформы «Достоинство и правда» другое видение решения вопросов, связанных со страной и граждан, – заявил политик в интервью молдавскому телевидению. - Мы взрослые, ответственные люди, мы не будем участвовать в этих спектаклях».

История конфликта Нэстасе и Санду продолжается уже почти год. Серьезные разногласия у политиков появились еще прошлым летом, когда лидер ППДП проявил инициативу и решил выдвинуть вотум недоверия правительству Иона Кику. Эта идея, заранее обреченная на провал, была воспринята в штыки главой ПДС, которая, несмотря на отданный голос против действующего на тот момент состава кабмина, заявляла, что проевропейская оппозиция такими бессмысленными действиями сама себя дискредитирует. Санду подчеркивала недопустимость заключения даже временных союзов с Андрианом Канду - родственником олигарха Плахотнюка.

Окончательно отношения лидеров бывшего блока ACUM испортились ближе к осени прошлого года, когда Нэстасе заявил о своих президентских амбициях и призвал Майю Санду к выполнению существовавших между ними договоренностях о выдвижении единого кандидата (лидера ППДП) на пост главы государства.

Однако дипломаты западных стран решили иначе и фактически организовали Майе Санду избирательную кампанию, в том числе и на территории западных стран. По всей видимости, представители этих же иностранных государств надавили на Нэстасе и вынудили его поддержать кандидатуру главы ПДС сначала в ходе голосования, а потом и на протестных акциях в декабре.

Нэстасе отметил, что после антиправительственных выступлений он утратил все контакты с президентом страны, которая, по всей видимости, больше не рассчитывает на своего бывшего соратника.

По всей видимости, кроме президентских амбиций Нэстасе окончательному разрыву в отношениях проевропейцев способствовала и позиция Санду по досрочным парламентским выборам, на которых ППДП рискует лишиться всех депутатских мандатов.

Кстати, нельзя исключать, что политическое устранение Нэстасе вполне устраивает Майю Санду, которая инициировала в преддверии возможного роспуска парламента создание несколько проевропейских партий.

Одним из таких формирований стала «Партия перемен» во главе с гражданским активистом Штефаном Глигором – в числе ее учредителей значится и советник президента Серджиу Тофилат.

Нельзя исключать причастность главы государства (а точнее ее кураторов) и к созданию объединения, возглавляемого бывшим исполняющим обязанности примара Русланом Кодряну, который, комментируя свою инициативу, заявил, что его партия будет ориентирована на людей, без идеологий и доктрин.

Вполне очевидно, что все «карликовые» политические проекты уже в самое ближайшее время могут объединиться и выйти на парламентские выборы единым блоком.

В пользу этого предположения говорят и упорно нарастающие слухи о противоречиях внутри ППДП. Так, по имеющейся у нас информации, члены партии недовольны деятельностью своего лидера Андрея Нэстасе, который, по их мнению, личными амбициями создал все предпосылки для поражения их партии на грядущих парламентских выборах. Вполне вероятно, что уже в следующем месяце группа политиков во главе с Александром Слусарем выйдет из состава политической платформы и в дальнейшем усилит активно формируемый Санду новый проевропейский блок.

Создание этого потенциально нового объединения, кстати, не только окончательно уничтожит политическую карьеру Нэстасе, но и существенно осложнит жизнь Ренато Усатому, который, по всей видимости, полностью поменял ориентацию, сосредоточив свои усилия на агитировании проевропейски настроенного населения Молдовы.

В сложившейся ситуации у Нэстасе существует единственная возможность сохранить политический вес – для этого политик должен возглавить некий единый прорумынский блок, состоящий из либералов Киртоакэ и националистов Цыку. Однако для этого ему придется как минимум заставить всех ставленников Бухареста уважать его скромную персону, изучить историю «Великой Румынии» и стать истинным прихожанином раскольнической Бессарабской митрополии.

Тем не менее, у Нэстасе существует и другой путь: можно просто переехать в Германию к своей любимой жене, прикупить небольшой паб и начать вести спокойную жизнь обычного бюргера. Чего от всей души мы ему и желаем.

Александр МЕДВЕДЕВ