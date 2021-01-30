Кто поддержит правительство Гаврилицы

Представители парламентских фракций ожидают увидеть правительственную команду и программу правления, предложенную выдвинутым кандидатом Натальей Гаврилицей, чтобы решить, поддержат ли они правительство, возглавляемое представителем ПДС. Социалисты, владеющие контрольным пакетом голосов в парламенте, говорят, что решение о том, проголосуют ли они за правительство под руководством Натальи Гаврилицы, будет принято на заседании Республиканского совета ПСРМ, отмечает IPN.

Представители Pro Moldova обвиняют президента Санду в том, что она ввергает страну в масштабный экономический кризис, настаивая на проведении досрочных выборов любой ценой, поскольку в отсутствие полномочного правительства нельзя получить доступ к зарубежным кредитам для покрытия огромного дефицита бюджета, имеющегося в этом году.

«Госпожа Санду нарушает конституционную норму. Обязанность президента состоит в том, чтобы конституционная норма производила юридические последствия, а закон – функционировал. А не в том, чтобы ввергать страну в кризис. Обязанность президента заключается в том, чтобы содействовать наличию дееспособного и ответственного правительства», - заявил депутат от Pro Moldova Влад Чеботарь в эфире передачи «Întreabă Ghețu» на телеканале TV8.

В ходе той же передачи депутат от Платформы DA Юрие Реницэ отметил, что решением для выхода из политического тупика является назначение временного правительства.

«Я бы предложил формулу временного ответственного правительства, которое за 2–3 месяца немного изменило бы ситуацию и проложило бы путь к свободным и демократическим парламентским выборам в этом году», - заявил Реницэ.

Социалисты, от голосов которых зависит судьба Правительства Гаврилицы, говорят, что они пока не приняли окончательного решения по поводу голосования за новый кабмин. Ясно одно: социалисты придут на пленарное заседание, в ходе которого будет обсуждаться программа правления, предложенная Натальей Гаврилицей.

«Республика Молдова оказалась заложницей прихотей президента Майи Санду. В ходе заседания парламента мы зададим очень много вопросов, чтобы выяснить профессионализм или непрофессионализм команды, сопровождающей госпожу Гаврилицу. На заседании Республиканского совета мы решим, проголосуем ли мы за это правительство», - заявил депутат от ПСРМ Григоре Новак.

Представители ПДС говорят, что утверждение нового правительства, каким бы профессиональным оно ни было, лишь призвано отложить проведение досрочных парламентских выборов.

«С Правительством Майи Санду обсуждалось именно это: что оно продержится несколько месяцев, и будут организованы досрочные парламентские выборы, затем пришло Правительство Кику и заявило, что оно будет работать до досрочных выборов. Это правительство стало бы третьим, назначенным на период до досрочных выборов, и это уже смешно. Граждане не поверят, если сказать им, что это будет ещё одно правительство на период до досрочных выборов», - сказал депутат от ПДС Думитру Алайба.

Со дня подписания указа о выдвижении кандидата на должность премьер-министра у последнего имеется 15 дней на то, чтобы сформировать свою правительственную команду и разработать программу правления. Затем он приходит на пленарное заседание парламента, чтобы заручиться вотумом доверия депутатов. Правительство утверждается голосами не менее чем 51 парламентария.