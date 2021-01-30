Будто заново родились: Новая власть в Молдове стала "чистилищем" для жуликов и аферистов

До выборов они кричали, что тот или иной человек во власти должен уйти в отставку и за меньшие грехи, а сами почему-то не уходят, уличённые в подлогах и наличии судимостей, будто обнулились.

Когда Санду занималась закрытием школ и больниц, будучи министром образования, а затем – премьером, когда члены ее команды получали фальшивые дипломы и проходили обвиняемыми в уголовных делах о хищениях госимущества в особо крупных размерах, пока покупали шикарные особняки почти по полмиллиона евро за штуку (которые потом без зазрения совести указывали в декларациях, как приобретенные за 75 тысяч евро), пока получали гранты и, как следствие (не случайно же), начинали приобретать дома, квартиры и машины и гнобить все молдавское во имя победы мировой демократии, - они с пеной у рта кричали, что некий чиновник, заподозренный ими в чем-то (а не органами правопорядка), должен уйти в отставку. Сами тихонько продолжали гнобить, хапать, закрывать… Специалисты, одним словом, широкого профиля.

Сейчас, заняв высокие должности в руководстве государством, они, как черт от ладана, открещиваются от своего прошлого. Кто-то кричит: «Не было такого!», несмотря на документы, подтверждающие грешки. Кто-то просто молчит. А Санду на все отвечает: «Человек-то он/она хороший». Кто бы сомневался. Наверное, помог/помогла финансово бедной девушке, не получавшей зарплату, на выборах справиться с этим ненавистным «про-молдавским» режимом.

Хороший человек – не профессия. Почему-то наш новоизбранный президент ни разу не привела доказательства того, какие это хорошие специалисты. И тут тоже терзают смутные сомнения. Врач без диплома. Глава Высшего Совета Безопасности – директор рядового НПО. Советник по финансам – осужденный за хищения в особо крупных. У другого «специалиста» в команде Санду – богатства, приобретенные аккурат во время работы в правительствами (европейскими фондами распоряжался).

И эти люди кричат о борьбе с коррупцией и курсе на Европу! И все вот попахивает так, будто движемся не к цивилизации, а куда-то в сторону очистных или Цынцарен или сразу к пропасти цыповского ущелья, если, конечно, команда Санду догадывается, о чем идет речь – все по заграницам да по Румыниям…

Какие они специалисты, показал первый месяц правления этой «стрёмной», да простят меня знатоки русского языка за сленг, команды. Особенно позорным было первое заседание Высшего совета безопасности, решение по русскому и молдавским языкам (да, это КС, но ведь не без подачи).

И еще – ни слова об отставках. Президенту уже даже поклонники про-румынского развития Молдовы намекают, что надо бы пожертвовать ТАКОЙ командой. Как будто, они прошли полный апгрейд, и не было никакого порочащего их прошлого. Хорошо устроились!

Павел МУНТЯН