Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: столица готовится к иммунизации

Мэр Кишинева Ион Чебан провел онлайн-заседание с руководителями больниц, на котором обсудил текущую ситуацию в медицинских учреждениях столицы.

Столичный градоначальник Ион Чебан рассказал, что, по словам экспертов, наблюдается снижение числа заболеваний коронавирусом, но их все еще много. При этом в Кишиневе проводится подготовка к иммунизации.

– Мы внимательно следим за ходом эпидемии COVID-19. Мы знаем, что Национальный план иммунизации против COVID-19 одобрен, министерство сообщит нам о начале вакцинации, поэтому мы должны быть готовы. В связи с этим коллеги из системы здравоохранения Кишинева готовятся к началу вакцинации в муниципии, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Так, по его словам, проводится обучение медицинского персонала, идет организация и создание пунктов вакцинации, составляются списки людей для вакцинации.

Помимо этого, проводятся консультации и координация с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты касательно всего процесса приема и распределения вакцин из лаборатории Национального агентства общественного здоровья.

Также генеральный примар обсудил с руководителями больниц обсудили нужды медицинских учреждений и первоочередные планы в сфере здравоохранения, которые будут профинансированы из муниципального бюджета на 2021 год.