Майя Санду выдвинула Наталью Гаврилицэ кандидатом на пост премьер-министра без решения КС

Интересная деталь. Президент Молдовы Майя Санду выдвинула Наталью Гаврилицэ кандидатом на пост премьер-министра, не дожидаясь решения Конституционного суда о полномочиях ушедшего в отставку правительства, коим ныне руководит министр иностранных дел Аурелиу Чокой.

Доносятся слухи, что решение КС не обрадует президента, поэтому возникла возможность форсировать события.

Впрочем, форсирует ли их Санду по своему почину или по настоятельной подсказке - вопрос открытый.

Еще уместно сказать то, что Молдова была близка к созданию французской выборной модели, когда вслед за президентскими выборами проводят и избрание парламента с тем, чтобы новый президент мог заручиться поддержкой законодательного органа.

Однако, потянув время в бессмысленных поисках варианта сделать финт ушами, Санду отсрочила выборы в парламент, а потому и французская модель в Молдове будет с неприглядным бессарабским акцентом.

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