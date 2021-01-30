Заговор против Спутник V: Молдова в деле

Ложь рано или поздно будет раскрыта.

В Молдове власти способствуют очернению и дискредитации проекта вакцины Спутник V российского производства. «С белым венчиком из роз впереди» всего этого черного пиара идет новоиспеченная мадемуазель президент Майя Санду.

Лицемерие и евгеника

Пытается она это делать незаметно, но в маленькой стране все как на ладони.

Вот в декабре 2020 года Санду заявила, что готова приехать в Россию для обсуждения важных тем, в числе которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование. «Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами»,— сказала Санду.

Где в этом заявлении слова о вакцине? Их нет. Это раз. До сих пор Санду в Москву не собралась. Это два. Думает, что ее должны позвать? Она, хотя бы, географию в школе учила? Историю? Чтобы понять соотношение размеров и историко-политической значимости России и Молдовы. Понимала бы, сама бы уже напросилась в гости, авось приняли бы. Но – заграничные хозяева, видимо, не дают. Ни ездить в Москву, ни историю с географией учить.

И, наконец, третий момент. Давеча Санду изрекла новую «похвалу глупости» в собственный адрес. По ее словам, власти Молдовы «не смогут предоставить Приднестровью вакцину от коронавируса, партию которой пообещала Румыния, но не будут препятствовать вакцинации жителей непризнанной республики российским препаратом Спутник V».

Вот где собака зарыта! Ведь, «Санта» Клаус Йоханнис привез в Кишинев в пору зимних праздников… обещание поделиться с «румынскими братьями меньшими» 200 тысячами доз «Пфайзера»! Которым с Приднестровьем никто делиться не хочет. Особенно Санду. Приднестровцы же должны ей за это «спасибо» сказать. И вот почему.

Пфайзер-тоттенкомпф

На практике от прививания Pfizer уже известны десятки случаев летального исхода, причем, среди представителей всех возрастов. И речь идет не от естественной смерти от хронических болезней или других проблем со здоровьем, а именно от последствий проведенного вакцинирования. Последним на данный момент вопиющим массовым случаем гибели людей от Pfizer стало 23 смертельных исхода среди возрастных жителей Норвегии – за достаточно короткий промежуток времени после вакцинирования. В Израиле, где уже успели привить почти треть населения, было выявлено 13 случаев лицевого паралича. Помимо этого, вакцина не тестировалась на животных, а сразу прошла испытание на людях, что уже само по себе идет вразрез с общепринятыми нормами фармакологического производственного алгоритма.

По словам китайских иммунологов, вакцина Pfizer была разработана в спешке и никогда масштабно не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний, а ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей. Это ужасающая статистика только по отдельно взятой стране. Но ведь никто не скрывает, что только на период испытания вакцины Pfizer, умерли 6 человек.

Поэтому не удивляет, например, то, что китайские специалисты в области здравоохранения призвали отказаться от дальнейшего использования Pfizer, в особенности, в отношении людей пожилого возраста. Да и само общество в КНР все более скептически стало относиться к процессу вакцинирования вышеуказанным препаратом.

Словесный пассаж Санду указывает и на то, что ее администрация в гробу видала российскую вакцину, хотя бывший глава республики Игорь Додон сообщил, что в Молдову будут отправлены примерно 100 тысяч доз Спутник V, часть из которых будет передана в Приднестровье. В общем, по вине Санду и ее присных все получилось, как с российским кредитом – одни представители власти сделали все, что нужно, а другие зарубили инициативу полностью. Кстати, вы слышали что-нибудь в последнее время о возобновлении переговоров по российскому кредиту для РМ? И больше не услышите. По крайней мере, покуда Санду будет пытаться гауляйтерствовать, экспериментируя на нас.

Ждут везде

Теперь конкретно о Спутник V. Те, кто прошел испытания этой вакциной и привился на начальных этапах вакцинирования, живы-здоровы, не заработали осложнений, и у них образуются антитела. Многие специалисты-вирусологи не только в России, но и в ЕС признают, что вакцина Спутник V на данный момент является лучшим средством против коронавирусной инфекции. Этот препарат абсолютно не содержит коронавирус, как таковой, и после прививания пациент не ждет заражения болезнью и не зарабатывает ярко выраженную аллергию, как, например, в случае с Pfizer.

Также разница между Спутник V и Pfizer заключается в том, что разработчики российской вакцины используют в качестве оболочки аденовирус человека и два разных коронавирусных вектора в качестве «начинки», а западные ученые – аденовирус шимпанзе и всего один вектор. На начальных этапах исследования российская вакцина проходила проверку на животных, чего нельзя сказать о продукте западных специалистов, которые сразу тестировали ее на людях.

В настоящее время вакцина Спутник V используется для массового вакцинирования населения не только Российской Федерации, но и Казахстана, Индии, Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Египта, Непала и других стран. Проявили интерес к использованию данной вакцины Китай, Саудовская Аравия, Белоруссия, Алжир, Турция, Япония, многие страны Евросоюза, Индонезия, Молдова (до избрания Майи Санду президентом) и другие.

Сейчас Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве Спутник V в Турции, и уже начат процесс трансфера технологии. Потенциальный объем производства — миллион доз Спутник V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. По данным РФПИ, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

А в конце 2020 года британские и российские ученые объединили усилия, чтобы протестировать комбинацию разработанной в Оксфорде уже упомянутой здесь вакцины AstraZeneca и российской Спутник V. Специалисты с Альбиона надеются, что сочетание этих вакцин повысит их эффективность. Ученые предполагают, что соединение двух однотипных вакцин будет способствовать лучшей иммунной реакции организма и повысят общую эффективность обоих препаратов. Проведение испытаний намечено в России, в них будут участвовать добровольцы в возрасте старше 18 лет, однако пока не ясно, сколько человек примет участие в эксперименте. Обе вакцины похожи, обе используют безвредные вирусы, чтобы доставить в организм часть генетического кода коронавируса. Риск заключается в том, что после первой инъекции организм может прибрести иммунитет к такому «доставщику», и повторная вакцинация окажутся менее эффективными. Поэтому ученые намерены попробовать и другие возможные комбинации, чтобы добиться наибольшей эффективности. Вот вам пример конструктивного подхода, основанного на объективных данных.

Теперь уже и немецкие власти ищут возможность ускорить вакцинацию с помощью России. Канцлер Германии Ангела Меркель заговорила о европейской регистрации российской вакцины.

«У России есть вакцина Спутник V. Несмотря на политические разногласия, мы можем сотрудничать в гуманитарной сфере. Вакцина, которая используется в ЕС, должна получить допуск Европейского агентства по лекарственным препаратам. Россия сейчас обратилась в это агентство. Я предложила, чтобы наш Институт имени Эрлиха поддержал Россию на этом пути. Если вакцина будет допущена, тогда мы сможем говорить о совместном производстве и применении», — сообщила Ангела Меркель.

Уже сейчас Россия готова запустить массовое производство своей вакцины, которая прошла все необходимые этапы регистрации. Об этом на виртуальном саммите G20 заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал участникам о российских вакцинах от коронавируса, зарегистрированных «Спутник V» Института имени Гамалеи и «ЭпиВакКороне» государственного научного центра «Вектор», а также о вакцине, которую готовит Центр имени Чумакова Российской академии наук. По словам Путина, Россия готова предоставить свои разработки всем нуждающимся странам.

– Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины. Это первая зарегистрированная в мире вакцина "Спутник V"... Готова и вторая вакцина — "ЭпиВакКорона" Новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина. Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель сформировать портфель вакцин и препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех,— сказал Путин.

Снова о КНР

В то же время Китай, несмотря на упомянутые ранее заявления тамошних специалистов о преимуществах российской вакцины, принялся двурушничать. Пекин необоснованно обвиняет Москву в «импортировании» многих случаев COVID-19 на упаковках различного рода продукции и с прибывающими из РФ людьми. И это притом, что данный вирус впервые был вывялен именно в Китае и оттуда распространился по всему миру. В данном случае в КНР молчат о главном – все инфицированные лица, прибывшие из России, являются гражданами Китая, которые возвращаются домой.

Причина этого черного пиара ясна как день. Дело в том, что государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило местную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования. Очевидно, Пекин не только не желает конкуренции с Россией на внутреннем, но и на внешнем рынке ковид-вакцин. Зачем корпеть над собственным качеством, о котором еще, возможно, предстоит поговорить, если есть шанс испортить соседу жизнь, дав понять, что вместе с эффективной вакциной через границу на поверхности упаковок может проникнуть то, от чего оная вакцина и предназначена. Следовательно, ввоз препаратов из Росси якобы небезопасен. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Видимо, других аргументов против российской вакцины у Китая нет. И на том спасибо.

Автор: Николай Костыркин