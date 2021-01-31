31 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Геополитика двойных стандартов: Демидецкий привел наглядный пример
31.01.2021

Простыми словами об очевидном. Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий привел пример двойных стандартов в реакции властей страны на одни и те же явления.

– Если вы соберете большой съезд в центре Кишинева и провозгласите на нем, что нужно Приднестровье отпустить и присоединиться к Румынии, то вам ничего не будет. Но если вы призовете отпустить Приднестровье без того, чтобы говорить о присоединении к Румынии, то вас посадят и назовут симпатизантом сепаратистов.

Мы очень легко относимся к вопросам нашей государственной безопасности, - заявил Демидецкий на программе «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдова.

По словам Демидецкого, не исключена вероятность локальных конфликтов «для выяснения отношений».

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
138
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.