Геополитика двойных стандартов: Демидецкий привел наглядный пример

Простыми словами об очевидном. Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий привел пример двойных стандартов в реакции властей страны на одни и те же явления.

– Если вы соберете большой съезд в центре Кишинева и провозгласите на нем, что нужно Приднестровье отпустить и присоединиться к Румынии, то вам ничего не будет. Но если вы призовете отпустить Приднестровье без того, чтобы говорить о присоединении к Румынии, то вас посадят и назовут симпатизантом сепаратистов.

Мы очень легко относимся к вопросам нашей государственной безопасности, - заявил Демидецкий на программе «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдова.

По словам Демидецкого, не исключена вероятность локальных конфликтов «для выяснения отношений».

Подготовил Михаил Генчу