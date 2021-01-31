«Россия должна в ответ бить по самым больным местам»

Не пришло ли время более жестких мер? России следует адекватно реагировать на поведение других стран в отношении нее.

Об этом в эфире российского радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, комментируя вопрос ведущего о том, как Россия должна реагировать на любые враждебные в отношении нее действия со стороны других стран. Данные рассуждения прозвучали в контексте фразы ведущего касательно того, что в Молдове некоторые ключевые чиновники обладают вторым гражданством, в частности, румынским, а Румыния, в свою очередь, может диктовать им действия, направленные именно против России.

– Пишем на одном листе, что конкретно мы получаем от данной страны. На другом пишем, что эта страна от нас получает. Два листа смотрим, весь пакет соглашений. Ранжируем по субъективности и смотрим: если то, что они сделали, неприятно для нас, то решаем, что им будет неприятно. И бьем по болевым точкам. Любая попытка со стороны другой страны изменить что-то в «листе» обоюдных соглашений должна возыметь реакцию со стороны России. У нас нет де-факто отдельных договоренностей, у нас есть комплекс взаимодействий со странами, в рамках которого мы и должны принимать решение, что делать дальше. Любые действия с той стороны должны оцениваться целиком, - отметил Школьников.

Обсуждая «собирание земель», как один из вариантов стратегии будущего России, эксперт заметил, что не может сказать, захочет ли все население Молдовы в среднесрочной перспективе войти в состав России при условии фактического стирания межгосударственных границ.

– Никто никого не будет заставлять. По Молдавии ситуация простая. Я не понимаю, будут ли 75% молдаван хотеть войти в Россию. У меня нет примера репрезентативной выборки. Если это будет, – да, войдут. Если нет, то это, в итоге, будет дикая территория, которая будет с Россией экономически взаимодействовать, но не войдет в ее состав, - сказал Школьников.

Николай Костыркин