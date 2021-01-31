Чем пахнет Андрею Нэстасе, которого «видели мертвым»?

Эти слова останутся в веках. На этой неделе нам снова напомнили о бессмертной цитате Андрея Нэстасе. Повод прост и ясен: возможное избрание другого председателя «Платформы ДА» на съезде партии 28 февраля.

- Если кому-то кажется, что запахло кровью, то не обольщайтесь - это запах пота. Меня многие видели мертвым, но я жив. Я молод, я силен, меня поддерживает партия. И я не буду уходить, покуда меня поддерживает партия, - заявил Нэстасе.

Мы точно не знаем, насколько часто можно обонять запах пота, едва приблизится Андрей Нэстасе, но надеемся, что эта сермяжная фигура речи никак не влияет на гигиену. И очень хорошо, что Андрей Андреевич ощущает себя молодым. Главное, чтобы не впал в детство, ибо и без него таких политиков в стране всегда хватало. А вот то, что его видели мертвым, нас воистину озадачило – уж не означает ли сие, что глубоко уважаемый нами человек стал буревестником зомби-апокалипсиса?

В общем берегите здоровье, оно и на риторике порой отражается. Главное, чтобы действительно не запахло кровью. Это будет означать скачки давления. Ну, или разбитый нос.

Автор: Николай Костыркин