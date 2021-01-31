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Политика
Социалисты придут в парламент обсуждать команду кандидата в премьер-министры
31.01.2021

Парламентская фракция социалистов примет участие в заседании парламента, на котором будет обсуждаться состав и программа Натальи Гаврилицы, предложенной президентом на пост премьер-министра. Об этом было объявлено после заседания Республиканского совета ПСРМ.

Решение о голосовании за новое правительство примет Исполнительный комитет партии.

Напомним, что об участии в заседании ранее объявили и в "Платформе DA". Между тем в парламентской фракции ПДС заявили, что не будут участвовать в дебатах по кандидатуре Гаврилицэ, хотя она является вице-председателем этой партии.

Фракции ДПМ и партии "Шор", а также парламентская группа PRO Moldova пока не огласили свою позицию по этому вопросу.


 
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