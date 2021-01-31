В Молдове повторяется сценарий времён АЕИ, когда европейцы рукоплескали Владимиру Филату и закрывали глаза на всё, только потому что “он был с европейским флагом и против России”

Теперь складывается та же ситуация, и она так же неминуемо закончится тем же – полным фиаско и разочарованием. Произойдёт это гораздо быстрее: может быть, даже уже через полгода. Так считает Игорь Додон.

В частности, комментируя последние назначения в Высший совет безопасности, Игорь Додон назвал это “беспределом”.

– Если бы я себе такое позволил с Совбезом, на меня бы всех собак повесили. А сейчас все так называемые НПО-шники за права, демократию и мир во всём мире молчат, “как Тузики в тряпки”, и ничего об этом не говорят. Почему? Потому что “сукин сын, но свой”. Кем вы себя возомнили, – сказал Игорь Додон, обращаясь к Майе Санду.

Додон также рассказал, что “советники президента звонят судьям и давят на них с тем, чтобы они поменяли состав ЦИК Гагаузии на людей, подконтрольных главе государства”.

– Вы куда, ребята, собрались? Какие европейские ценности? Уже все понимают, что это была ширма на выборах президента. Выборы прошли – всё до лампочки. Плахотнюк покажется цветочками, если они получат полноту власти. Вспомните мои слова, представители бизнеса и граждане РМ. Будет жёсткая тирания. Посмотрите на замашки.

Плахотнюк отдыхает по сравнению с тем, какое государство они хотят строить под европейскими лозунгами, “Браво!” европейского посла и фанфары некоторых чиновников из Брюсселя, которые будут закрывать глаза, “потому что свой” человек. То же самое европейцы делали с Филатом. Ему прощали всё, потому что у него был европейский флаг и он был против России. Мы примерно повторяем тот же сценарий и закончится тем же – полным фиаско и разочарованием, но сейчас будет быстрее: год-полтора или даже полгода, – сказал он.

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