Прыжки Майи Санду на ржавых граблях начинают раздражать даже ее сторонников

Оппоненты и часть сторонников президента Майи Санду согласны с тем, что она начала наступать на те же грабли, пишет политический обозреватель Виктор Пелин.

«Два фактора решительно способствуют этому триумфальному маршу: полный двусмысленностей характер заявлений Партии социалистов и бракованные фильтры главы государства, - полагает аналитик. - Переменчивое поведение ПСРМ, базирующееся на противоречивых заявлениях на тему преодоления правительственного кризиса, с призывами как к назначению переходного правительства, так и к скорейшему роспуску парламента, более чем на месяц парализовало волю президента, необходимую для преодоления правительственного кризиса».

В то же время способ формирования президентом Майей Санду своей команды советников и нового состава высшего совета безопасности сильно огорчил сторонников главы государства, указывает Виктор Пелин, цитируемый IPN. Претензии таковы.

Назначение советников, опыт которых неактуален для сферы их ответственности, как это было в случае советника по вопросам безопасности.

Демонстрация двойных стандартов в отношении добропорядочности своих бывших и нынешних коллег. Это можно увидеть, сравнив отношение Майи Санду к фальшивому диплому экс-премьера Кирилла Габурича, с одной стороны, и к диплому магистра ее собственного советника – Аллы Немеренко, с другой… Общественность вынуждена признать, что установленные Майей Санду фильтры незапятнанности работают в режиме избирательно-проницаемых мембран, с разными режимами продвижения по службе и блокирования для лиц извне и для внутреннего круга, в который входит президент.

Назначение членов ВСБ и менторское отношение к ним – тем, кто обладает реальными знаниями и навыками, отсутствующими у главы государства и рядовых любителей речей в защиту правосудия, и тем, кого президент предупредила о будущем избирательном к ним отношении, пригрозив даже игнорированием как средством повышения эффективности работы ВСБ.

«Хождение по граблям главы государства отражается и на поведении Партии действия и солидарности, которая начала проявлять высокомерное отношение к другим парламентским и непарламентским политформированиям, - полгает Пелин. - Для обезглавленной ПДС эта модель поведения может иметь неожиданные последствия на возможных досрочных выборах. А после них могут начаться сетования, потому что дурная голова ногам покоя не дает».