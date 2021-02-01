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Общество
Молдову снова накроет снежная стихия: Снег с дождем, просто снег, сильнейший гололед
01.02.2021

Удивляется народ - опять в Молдове "желтый код". У природы, конечно, нет плохой погоды, но завтра в Молдове ожидается нечто непрезентабельное: снова объявлен «жёлтый код». Причина - снег и гололёд, снег с дождем.

Предупреждение вступит в понедельник. В ночь на 1 февраля снежок будет понемногу засыпать центр страны (температура до 2 градусов мороза), а с утра, по прогнозам, снег уже будет идти практически на всей территории Молдовы.

К полудню уже будет идти снег с дождем, а местами - только дождь. Днем около нуля градусов. К вечеру понедельника осадки прекратятся, но подморозит до 4 градусов ниже нуля.

В течение всего дня на дорогах возможна гололедица.

Лидия ТКАЧ


 
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