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Семья
Горький юбилей: Кишиневскому цирку в этом году исполнится 40 лет
01.02.2021

В 2021 году Кишинев отметит 40 лет со дня строительства цирка в столице. В 2021 году Кишинев отметит 40 лет со дня строительства цирка в столице.

- Настоящий памятник архитектуры, символ столицы Молдовы, это здание считалось одним из самых красивых в бывшем СССР. Однако с 2004 года по сегодняшний день цирк находится в плачевном состоянии и нуждается в масштабной реконструкции, - написал Корнелиу Попович в Facebook.

К середине 2021 года планируется завершение работ по разработке технической проектной документации, необходимой для выполнения работ по реставрации.

- О намерении восстановить здание озвучили центральные и местные власти. В этих условиях любые попытки, которые повлияли бы на культурное наследие вокруг Цирка, недопустимы и создают препятствия для восстановления назидательного и прилегающего пространства, - заключил Попович.

Лидия ТКАЧ


 
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