Вячеслав Дудуш. Поспешишь – сотрудников поженишь

Интервью с Вячеславом Дудуш, Augusto Patiserie. Unotoro. Eva Gelato. Как малый бизнес в Комрате пережил карантин. Интервью в рамках проекта «Оставайся в строю». Партнер проекта – немецкий препарат «Нервохеель».

Слава, привет. Хочу сделать интервью, но с одним условием. Ищу историю бизнес-фейла, но со счастливым концом. Есть такие у тебя?

Свадьба подойдет?

Так мы же о бизнесе. Или ты открывал брачное агентство, а я об этом не знал?

Нет, я открывал новую точку продаж кофе, выпечки и мороженого.

Пока не вижу связи, но готов начать слушать. Итак, жили-были…

Никаких жили-были. Работал и успешно развивался Augusto Patiserie, мы себя отлично чувствовали, успех всегда окрыляет. Захотели расшириться и открыть новую точку. Приглядели в центре города, в парковой зоне отличное место, тем более, что там уже была когда-то точка продаж общепита. И забыли верное старое правило: «Поспешишь – людей насмешишь».

Как вы поспешили?

Мы сделали параллельно две вещи, которые нужно делать последовательно. Мы дали заявление на открытие новой торговой точки и, одновременно, заказали сам бутик. Стеклянный павильон, двадцать квадратных метров, двадцать тысяч евро.

И подрядчики задержали вам поставку бутика?

Нет, нам не дали разрешения. Точнее – сначала дали, потом это решение было обжаловано, не нами, конечно, потом снова дали, в общем не хочу снова вспоминать ту печальную историю, но разрешения на место мы не получили, а вот бутик – получили и оплатили.

Никогда не спрашивал тебя, но, наверное, ты живешь в частном доме, и приспособил бутик для чего-то на своем участке?

Место для бутика мы нашли. Но – другое. И, как показала практика его работы – неудачное. Прошел год, полтора, два, но проект не окупается. А ты сам знаешь, что такое каждый раз докладывать денег в конце месяца, чтобы обеспечить работу и без никакой уверенности, что в следующем месяце будет прибыль.

Ничего веселого. Но ты обещал свадьбу…

Свадьба как раз была. Когда мы расширялись, мы взяли на работу девушку, продавца. У нас она познакомилась с нашим снабженцем, и они уже успели сыграть свадьбу. Так что не было бы этой эпопеи с бутиком, не было бы свадьбы. За ребят я очень рад.

А за бутик?

Ищем сейчас новое место и будем его переносить. Уже, учитывая опыт, будем подбирать место с лучшей перспективой.

И заранее получать разрешение?

Да, это главный урок этого фейла. Бюрократическая система – это механизм без 100% предсказуемых правил. Так что никогда нельзя предвосхищать ее решения. Сначала разрешение и только потом кофе с мороженым.

Павел Зинган