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Общество
Сотрудник зоопарка, как обычно, кормил тигра, однако реакция животного оказалась неожиданной
01.02.2021

В зоопарке Кишинева ЧП. Тигр поцарапал сотрудника, который его кормил.

- Мы не ожидали, он почти ручной. Ни разу не рыкнул в сторону работников зоопарка, позволял себя гладить. Никого из зоопарка не эвакуировали.

Некоторые СМИ написали, что тут скорая и зоологи. Это неправда! Зоопарк работает в обычном режиме. Не нужно раздувать панику! - рассказали "Комсомолке" в администрации зоопарка. "Скорую", однако, вызвали пострадавшего сотруднику: у него ранения в области шеи и по царапины по всему телу. В больнице ему была сделана небольшая операция, его жизни ничего не угрожает.

Лидия ТКАЧ


 
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