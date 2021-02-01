Сотрудник зоопарка, как обычно, кормил тигра, однако реакция животного оказалась неожиданной

В зоопарке Кишинева ЧП. Тигр поцарапал сотрудника, который его кормил.

- Мы не ожидали, он почти ручной. Ни разу не рыкнул в сторону работников зоопарка, позволял себя гладить. Никого из зоопарка не эвакуировали.

Некоторые СМИ написали, что тут скорая и зоологи. Это неправда! Зоопарк работает в обычном режиме. Не нужно раздувать панику! - рассказали "Комсомолке" в администрации зоопарка. "Скорую", однако, вызвали пострадавшего сотруднику: у него ранения в области шеи и по царапины по всему телу. В больнице ему была сделана небольшая операция, его жизни ничего не угрожает.

Лидия ТКАЧ