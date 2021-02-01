Оптимистичный прогноз специалиста-виноградаря из отраслевого министерства радует. Несмотря на многочисленные погодные катаклизмы, которые сотрясали наш край, даже в частных подворьях тщательно и обдуманно строят свой бизнес, чтобы выжить в любой ситуации и получить хороший урожай. Мнение для eNews Валерия Чеботаря, главного консультанта Службы виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Сказать, что виноградарская отрасль в прошлом году очень пострадала от сильных морозов и отсутствия снега, не могу. Несмотря на то, что уже два года мы переживаем длительную, жестокую засуху. Для отрасли критическая минусовая температуры 17 и ниже. Ученые нашего НИИ уже взяли пробы и через неделю-другую мы точно будем знать ситуацию».

Чеботарь подчеркивает, что в настоящее время в Молдове преобладают плантации с европейскими сортами, которые приспособлены к нашим метеоусловиям.

«Даже многие частные владельцы на своих приусадебных участках стараются сажать востребованные сорта, чтобы продать выгодно свой урожай. А последние годы – 2016-2019 урожайность в виноградарстве снизилась на 40 %. И это вполне объяснимо. Осенью земля была очень сухая. Но радует то, что недавно прошли хорошие дожди, сейчас выпал долгожданный снег. 40-80 сантиметров влаги в земли – уже очень хорошо. Эти факторы позволят виноградарству устоять в хорошем состоянии и достойно выйти из погодных неурядиц».

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