Партия социалистов продолжает использовать русскоязычных граждан в качестве "пушечного мяса"

Вчера в Бельцах лидеры социалистов вывели около сотни граждан на протест в защиту русского языка. Сам по себе протест конечно же уместен. Но только против целенаправленных провокаций самих социалистов, продолжающих разжигать языковые страсти там, где следовало включить мозг или просто посоветоваться со знакомым юристом.

Тот бы им растолковал две нехитрые вещи. Первое, до языкового законопроекта, выдвинутого социалистами и предсказуемо отклоненного Конституционным судом, русский язык в Молдове продолжал исполнять роль одного из двух законов межнационального общения. Второе, Конституционный суд признал неконституционным только сам законопроект социалистов, а не шесть законодательных актов, регламентирующих функции русского языка в Молдове. Они продолжают действовать.

Не сложно предположить, что довольно скоро мы получим более многочисленный контрмитинг на все ту же филологическую тему, но уже со стороны правых партий. Как известно, правые куда более искушены в вопросах языкознания, чем политические и лингвистические дилетанты - социалисты. И как бы не нужно быть пророком, чтобы предположить, что уже очень скоро какой-нибудь Октавиан Цыку или другой "компетентный " сторонник языковых чисток побежит доносить в Конституционный суд на оставшийся корпус действующего молдавского законодательства о русском языке.

@Марк Ткачук