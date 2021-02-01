Психологи предрекают в 2021 году новую эпидемию

В 2021 году может наступить еще одна пандемия - депрессии. Психологи связывают это с тем, что надежды, связанные со снятием всех ограничений, вряд ли оправдаются. В первую очередь, риску подвержены люди, ведущие активный образ жизни.

Психологи советуют контролировать свои эмоции и проявить сдержанность. Люди также предполагают, что второй год пандемии пережить будет сложнее, если ситуация не изменится к лучшему.

"Мне очень тяжело на психологическом уровне. Я все время беспокоюсь за детей и своих близких".

"Когда началась пандемия, я не думала, что это продлится так долго. Верила, что ситуацию удастся преодолеть при помощи ограничений. Психологически очень сложно. Для меня этот год прошел совсем непросто"

Специалисты прогнозируют, что число обращений за психологической помощью в этом году возрастет еще больше.