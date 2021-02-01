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Общество
Григорий Карамалак (Болгар) задержан в Москве по требованию Интерпола
01.02.2021

В московском аэропорту Домодедово задержали известного в криминальных кругах бизнесмена Григория Карамалака. Как сообщает Telegram-канал "112", Карамалак, известный в Молдове, как "Болгар",  разыскивался Интерполом по обвинению в совершенных на территории Молдовы преступлениях.

Его обвиняют в вымогательстве, трех покушениях на убийство, шантаже. Всего в отношении Карамалака возбуждено 16 уголовных дел. Сам он все обвинения отрицает.

В 1998 году "Болгар" сбежал в Россию, где получил статус беженца. Карамалак в 2008 году получил гражданство России. Ранее также сообщалось, что он занимал должность в Аппарате Госдумы России.


 
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