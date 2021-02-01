Ян Лисневский: Санду - это калька с Филата

Президент Майя Санду выстраивает себе имидж прозападного политика. Но что же это нам напоминает? Точно так же поступал в 2011-2014 годах лидер ЛДПМ Влад Филат. Как бывший премьер это делал и почему созданный его политтехнологами образ Воронина как врага государства помог убрать Партию коммунистов с политического поля? Как политик хотел политизировать в своих интересах кражу миллиарда и почему у него это не получилось? Как вышло, что знамя лидера ЛДПМ перехватили Санду и Нэстасе? Почему избирателей Санду ждет точно такое же разочарование, какое постигло избирателей Филата? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал политолог Ян Лисневский.

Двуликий проевропеец

- Образ Влада Филата как молодого молдавского политика новой европейской волны носил двойственный характер.

С одной стороны, он стал первым заметным проевропейцем после периода доминирования череды политиков коммунистического режима, и серьезно работал над своим имиджем, чтобы тот стал узнаваемым.

С другой стороны, именно Филат разочаровал тех избирателей, которых сам же сначала пленил образом проевропейского политика. Причина - в краже миллиарда, которая ассоциируется с его именем и с тем периодом, когда он был у власти. Это сильно ударило по детально выстроенному имиджу. И если бы не это – можно было бы сказать, что Филат дал старт новому образу демократичного европейского политика.

Образ врага…

- Филат смог показать одну из лучших предвыборных кампаний на парламентских выборах 2009-2011 годов. Усилия политтехнологов были направлены на победу ЛДПМ, которую он возглавлял, и на раскрытие имиджа лидера. С тех пор именно эти политтехнологии используются уже более десяти лет теми, кто пришел на смену Филату: Санду, Нэстасе и другими.

Параллели хорошо просматриваются. Так, Филат создавал образ врага государства - Владимира Воронина, призывая с ним бороться. Точно также Санду и Нэстасе создавали образы врагов – то Плахотнюка, то Додона, и возглавляли «борьбу» против них.

… И поддержка политических тяжеловесов

- На первом этапе молдавские избиратели активно поддерживали проевропейского Филата, тем более, что за ним шли и другие убедительные политики.

Филат был не один в команде, был, например, Юрие Лянкэ, подписавший соглашение об ассоциации с ЕС. Симпатию демонстрировали и европейские политические тяжеловесы, например, канцлер Германии Ангела Меркель. Целью встреч с ними для Филата было получить политические дивиденды, доказать свою приверженность европейской политике. Сейчас мы видим повторение этих политических технологий с Майей Санду. И это снова работает, позитивно сказываясь на восприятии электората.

Порочный круг: власть – эйфория – уход в оппозицию

- Тогда многие серьезно работали над образом Филата - европолитика. Такую же работу над образом Майи Санду можно наблюдать сейчас. До выборов, до победы это был один человек, после вручения избирателями политического приза – совсем другой.

Несмотря на то, что просматривается явный перенос имиджа Филата, люди воспринимают Санду в целом положительно. Единственная проблема, которая обрушится на ее голову, - это проблема разочарования избирателей в проевропейских политиках.

То место, с которого выгнали Филата, пытались занять многие. Партии правого сектора разругались в этой дележке. С большими усилиями их удалось объединить в 2020 году во имя общей победы. Карьера политика в Молдове движется по спирали: приход к власти – эйфория – разочарование избирателей – попытки уйти в оппозицию, где можно просто обвинять, выходя с декларациями, но ничего делать не надо и ни за что не нужно отвечать. И это плохо для избирателей.

Вместе со скипетром получаешь и антирейтинг

- Проблема Филата как про европейского политика, началась за много лет до кражи миллиарда. Любой, кто приходит у нас к власти, получает от предшественников их антирейтинг - и начинает терять свой.

Перед выборами все обещают всем все - но, придя к власти, не могут реализовать обещанное. Общество начинает разочаровываться. Чем больше симпатий во время предвыборной кампании - тем больше разочарований потом. Это мы ясно видим в случае Филата. Если в 2011-2012 годах от него ждали результатов, так как возможностей у Филата было больше, чем у Санду в 2019-м, то к 2013-2014-му пришло разочарование. Новая жизнь все также оставалась где-то за горизонтом.

Грядет разочарование

- Такое же произошло и с Санду, когда она стала премьер-министром в 2019 году, имея сильную поддержку. Так было и с Додоном в 2016-м. Ситуация может вновь произойти с Санду уже в марте: грядет разочарование. Не всегда обещания, высказанные в ходе предвыборной кампании, соответствуют возможностям политика.

«Филат использовал свое положение, чтобы придать краже политический оттенок… Не помогло»

- Того, что случилось с Филатом в 2014 году, избиратели не ожидали. Многие до сих пор не осмыслили тот ущерб, который был нанесен государству в период управления страной этого проевропейского политика.

Кража миллиарда и другие решения властей стали политической проблемой. Ее не могут решить: вовлечено много опять же политических интересов. Только тогда, когда можно будет рассмотреть вопрос кражи строго в рамках закона, распутается этот узел.

Из-за того, что краже навязали политический оттенок, она стала электоральной темой. Избиратель знает, что перед любыми общенациональными выборами тема всплывет вновь - и снова будут обвинять Плахотнюка, Филата и других. Филата кое-кто оправдывал, говоря, что произошедшее с ним - политическая расправа и что от него желают избавиться как от соперника на политическом поле. Но экс-премьеру эта версия не помогла: он не нашел поддержки в парламенте.

«Баланса между встречами Санду с еврочиновниками и тем, что она может дать электорату, не будет»

- В отличие от Филата у Санду намного меньше возможностей встречаться с представителями официального Брюсселя и обсуждать какие-то действия. Пока встречи базируются на том, что она победила, что она – президент, а также на имидже проевропейского политика. Все дальнейшее будет опять основываться на переносе имиджа европейских политических тяжеловесов на Санду: череда встреч и совместных деклараций.

После таких встреч общество будет ждать каких-то изменений – их не будет. Баланса между встречами Майи Санду и тем, что она может дать своему электорату, ожидать наивно.

ПДС неспособна укрепиться в территориях

- На горизонте досрочные выборы в парламент, это означает другой подход избирателей к выбору. Граждане будут голосовать за партию, которая представлена в их городе, селе. У ПДС, лидером которой была Майя Санду, в этом отношении большие проблемы. Даже у партии «Шор» больше структурных звеньев в регионах. ПДС же в своей деятельности базируется на эмоциях и соцсетях.

Вспомним: Филат, работая над личным имиджем, параллельно создавал территориальные организации ЛДПМ в селах и районах. Сначала на базе окружения местных лидеров из Партии коммунистов. Потом вовлекал лидеров территориальных организаций Альянса «Moldova Noastră». В 2007-м Серафим Урекян с АМН как раз победил на всеобщих местных выборах на базе первичных территориальных организаций, которые были во всех районах, что стало концом правления коммунистов.

Санду уступает в этом Филату. Одно дело создавать образ врага и бороться с ним, другое дело – партийное строительство, расширение электоральной базы в провинции, позитивные технологии.

Послание о европейском будущем против послания о «хороших людях»

- Филат предлагал людям надежду на европейское будущее. Санду же посылает избирателям месседжи о «хороших людях».

И она сама, и ее попытка создать новый имидж европейского политика и новые образы – все это происходит в другое время, в иных предлагаемых обстоятельствах. И, хотя Санду вышла из рукава Филата и ЛДПМ и могла бы научиться у него многому, сегодня ПДС, как и другие правые партии, развивает свой имидж только на словах. Управление выгодной для себя информацией, политическая реклама, распространяемая через СМИ… И это все. ПДС не организована, как была организована ЛДПМ, она не подталкивает власть к развитию, как это делают другие партии, будучи в оппозиции.

Записала Марина ТИМОТИНА