Производство молока и яиц сократилось

Производство молока и яиц в хозяйствах всех категорий в 2020 году сократилось на 12,4 и 6,6 процента соответственно в результате сокращения производства как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в домашних хозяйствах, передает IPN.

По данным Национального бюро статистики, в 2020 году объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительным оценкам, составил 72,9 процента от уровня 2019 года. Снижение валовой продукции сельского хозяйства было обусловлено сокращением продукции растениеводства на 35,9 процента (что привело к снижению общего показателя валовой продукции сельского хозяйства на 26,1 процента) и сокращением животноводческой продукции – на 3,8 процента (-1 процент).

В 2020 году удельный вес продукции растениеводства в общем объёме производства сельскохозяйственной продукции составил 64 процента (в 2019 году – 73 процента), на долю животноводческой продукции пришлось 36 процентов (в 2019 году – 27 процентов).

Урожай в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, характеризуется значительным сокращением объёмов зерновых и бобовых культур – на 2054 тысячи тонн или на 57,9 процента меньше: пшеницы – на 579 тысяч тонн (на 50,5 процента), ячменя – на 62 тысячи тонн (на 36,6 процента), бобовых культур – на 24 тысячи тонн (на 47 процентов) и т.д.

Выращивание скота и птицы в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, в хозяйствах всех категорий сократилось на 0,8 процента – в основном из-за сокращения объёма животноводческой продукции на 10,7 процента в домохозяйствах населения. В то же время, на сельскохозяйственных предприятиях выращивание скота и птицы расширилось на 10,9 процента.