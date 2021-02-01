Телеграм: Андрею Нэстасе намекнули «наверху», что ему надо уходить

В Партии «Платформа достоинство и правда» грядут перемены. Об этом пишет телеграмм-канал «Хроники захваченного государства».

– Как нам подсказывают наши собеседники близкие к руководству политформирования, в конце 2020 года и с начала 2021 лидер Платформы ДиП Андрей Нэстасе провел ряд встреч с представителями европейского дипкорпуса. На них ему завуалировано, а иногда и напрямую намекнули о том, что для дальнейшей поддержки партии со стороны ЕС, в ней должны произойти радикальные перемены.

Одну из самых жестких бесед Андрей Нэстасе провел с «архитектором» и главным консультантом оппозиции Мартином Зигом. Он прямо рассказал Настасе о существующих в отношении него подозрениях в коррупции и сотрудничестве с Игорем Додоном, представив ряд доказательств этого. Мартин Зиг потребовал от Нэстасе уйти с поста партии, в противном случае она будет лишена спонсорских денег, - пишет автор публикации.

По его словам, «ранее, в публичном пространстве уже просачивались слухи о том, что зампреды партии Александр Слусарь и Игорь Мунтяну метили на кресло председателя».

– Однако Мунтяну так и не смог заручиться доверием и поддержкой со стороны членов партии, которые считают его «скользким нпо-шником». Что касается Александра Слусаря, то ему не доверяют уже внешние партнёры, справедливо подозревая его в связях с русскими спецслужбами. Учитывая это, для Нэстасе архиважно уйти с поста, но не потерять рычаги управления.

Он готов согласиться на пост «почетного председателя» если новым лидером станет человек, которому он доверяет. Согласно слухам, новым лидером партии может стать её вице-председатель и депутат парламента Ливиу Вовк. Молодой политик стоял у истоков создания партии и участвовал во всех её решительных акциях (спал на площади, собирал подписи для референдума).

Он полностью верен Нэстасе, поэтому в случае избрания продолжит гнуть его линию. Также Вовк пользуется доверием электората Платформы ДА, который без раздумий его поддержит, в случае если его кандидатуру поддержит Нэстасе, - сказано в телеграм-публикации.

Михаил Генчу