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Экономика
«Ростов-Папа!» - историческое событие для кишиневского аэропорта
01.02.2021

Не желаете посетить Ростов-на-Дону?

Впервые за историю работы кишиневского Международного аэропорта был осуществлен рейс Ростов-Кишинев. Об этом сообщает официальная страница столичного молдавского аэропорта в социальной сети Facebook.

- В субботу, 30 января, в Кишиневе благополучно приземлился борт компании S7. В тот же день был произведен и обратный рейс. Теперь все желающие побывать на юге Российской Федерации могут с легкостью осуществить перелет в Ростов-на-Дону, город-миллионник, с богатой историей, красивой архитектурой и теплым климатом.

 Из Ростова можно добраться до лечебных санаториев на Кавказе, Волгограда или Краснодара. Напоминаем, что перед путешествием необходимо уточнить правила перелета и пребывания в стране прибытия, - говорится в сообщении.


 
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