Россияне отдают предпочтение Молдове при путешествиях в ближнее зарубежье

Было проведено специальное аналитическое исследование. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне чаще всего летали в январе.

Как оказалось, среди международных направлений путешественники из Москвы чаще всего выбирали страны ближнего зарубежья. В соответствующий перечень стран попала и Молдова. Наша страна находится на одном уровне с Арменией, Азербайджаном и Киргизией.

Добавим также, что средний чек за перелет за рубеж из Москвы вырос почти в полтора раза и теперь составляет 14 134 рубля, сообщает Vmo24.

Автор: Михаил Генчу