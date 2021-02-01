"Болгар" опровергает: «Меня никакой Интерпол не задерживал»

В российских СМИ появилась информация о том, что задержание Карамалака – фейк. Мы уже писали о том, что накануне в аэропорту «Домодеово» по запросу Интерпола был задержан Григорий Карамалак.

И вот в российском СМИ «Аргументы недели» появилась информация о том, что эта новость не соответствует действительности.

Корреспондент издания, по его словам, связался с самим «задержанным». Карамалак опроверг собственное задержание и связал появившийся в СМИ фейк с возможными недобросовестными действиями конкурентов по бизнесу.

Карамалак также отметил, что приписываемый ему рядом СМИ статус «авторитетного» предпринимателя не имеет под собой никаких оснований.

В соцсетях шутят, что это журналисты все напутали: дескать, на самом деле это Интерпол задержан в Москве по требованию Григория "Болгара" Карамалака.

Павел МУНТЯН