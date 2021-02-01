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Семья
Тигра, напавшего на сотрудника, пытались отпугнуть выстрелами из пистолета
01.02.2021

Работнику зоопарка сделали операцию, он пока в реанимации. В соцсетях появились видеокадры из кишиневского зоопарка, снятые после нападения тигра на сотрудника. На записи, сделанной очевидцем, слышны звуки выстрелов.

Как сообщила для unimedia.info пресс-секретарь инспектората полиции Кишинева Светлана Скрипник, никто не был ранен. Вчера сотрудник зоопарка был доставлен в Институт неотложной медицины в очень тяжелом состоянии. Мужчина получил множественные травмы по всему телу.

По словам пресс-секретаря медицинского учреждения Дорины Арсене, мужчине была сделана экстренная операция.

«Пациент был доставлен с глубоким ранением в области шеи и множественными ранениями по всему телу. Ему была сделана экстренная операция, и он был госпитализирован в реанимацию в очень тяжелом состоянии».

Напомним, в зоопарке Кишинева тигр напал на сотрудника, который его кормил.

- Мы не ожидали, он почти ручной. Ни разу не рыкнул в сторону работников зоопарка, позволял себя гладить. Никого из зоопарка не эвакуировали, - сообщили "Комсомолке".

Надежда КИШИНЕВСКАЯ


 
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