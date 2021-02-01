В Молдове к власти пришла прозападная Санду, которая уже начала разыгрывать антироссийскую карту

Председатель комиссии Совета Федерации РФ считает, что после смены администрации в США ситуация в республике изменится. - Администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России, такое мнение в интервью «Вечерней Москве» высказал председатель комиссии Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он считает, что если для Трампа этот регион не представлял особого интереса, то после смены администрации в США ситуация изменится.

- В Молдове произошла смена президента: вместо Додона, позитивно относящегося к России, пришла откровенно прозападная Санду, которая уже начала разыгрывать антироссийскую карту. Хотя все же изменения там не такие драматичные, как после госпереворота на Украине. Но вы правы: конкуренция на постсоветском пространстве усиливается.

Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России, - заявил Пушков.

Он подчеркнул, что намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения отношений России с США.