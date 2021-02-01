Майя Санду убеждена, что страна преодолеет экономический и пандемический кризисы

Президент Республики Молдова Майя Санду убеждена, что наша страна преодолеет экономический и пандемический кризисы

В то же время, как утверждает глава государства, важно подумать и о развитии страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Мы преодолеем эти кризисы. Сейчас очень непросто, и мы все расстроены, но мы преодолеем эти кризисы, и мы должны подумать о своем развитии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы восстановить нашу страну. Мы избавимся от воров, и избавимся от коронавируса», - заявила Санду.

Обещания - это хорошо, но пора уже переходить к действиям

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