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Политика
Советник мэра по архитектуре Юрий Повар подал в отставку
01.02.2021

Советник мэра Кишинева в области архитектуры и урбанистики Юрий Повар подал в отставку. Ранее увольнения Повара требовал Ион Чебан после решения Нацсовета исторических памятников одобрить строительство высотки в охранной зоне на Рышкановке возле Цирка. Повар отказался комментировать причину своей отставки, отметив, что продолжит занимать пост председателя Союза архитекторов Молдовы. 

«Не хочу комментировать. Сегодня утром я подал заявление о выходе из состава советников мэрии и вернулся к своей обычной деятельности. Я остался президентом Союза архитекторов, как и прежде», – рассказал Повар в разговоре с корреспондентом TV8.

Что касается решения о возведении комплекса на территории Цирка, по словам Повара, «с правовой и городской точки зрения, решение, принятое Советом, является правильным. Если кто-то считает иначе, ему остается только представить необходимые документы и доказательства», – добавил бывший советник.

28 января, Национальный совет исторических памятников одобрил строительство 21-этажного бизнес-центра и четырех многоэтажных жилых домов в столичном районе Рышкановка, рядом с Цирком. Гражданские активисты и ряд депутатов парламента высказали возмущение данным решением.

На следующий день мэр Кишинева Ион Чебан также выступил против строительства и потребовал уволить своего советника Юрия Повара, который голосовал за это решение.


 
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