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Экономика
Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару
01.02.2021

Первые числа февраля отмечены ростом курса национальной валюты.

Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 2 февраля, курс единой европейской валюты снизится по отношению к молдавскому лею на 10 бан. Евро будет стоить 20,94 леев. Доллар США потеряет в цене два бана и будет стоить 17,30 леев.

На два бана подешевеет также румынский лей – он будет стоить 4,29 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2267 леев, а украинской гривны – 0,6143 леев.

Пара евро/доллар в настоящее время торгуется на мировых биржах по курсу 1,2095.

Автор: Михаил Генчу 


 
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