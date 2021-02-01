Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару

Первые числа февраля отмечены ростом курса национальной валюты.

Согласно данным Национального банка Молдовы, во вторник, 2 февраля, курс единой европейской валюты снизится по отношению к молдавскому лею на 10 бан. Евро будет стоить 20,94 леев. Доллар США потеряет в цене два бана и будет стоить 17,30 леев.

На два бана подешевеет также румынский лей – он будет стоить 4,29 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2267 леев, а украинской гривны – 0,6143 леев.

Пара евро/доллар в настоящее время торгуется на мировых биржах по курсу 1,2095.

Автор: Михаил Генчу