От +11 до -7 градусов: На этой неделе в Молдове полный набор – жара, дождь, снег и мороз

На этой неделе страну ждут настоящие «температурные качели», которые крайне вредны для здоровья. Первая неделя февраля в Молдове прогнозируется синоптиками, как самая непредсказуемая. Судите сами: во вторник 2 февраля, будет еще прохладно (ночью до минус 2 градусов, а днем около нуля), а к среде начнет теплеть – в 14.00 будет около 5 градусов выше нуля.

Но самый большой сюрприз нас ожидает в четверг – в 13 часов дня до 11 градусов тепла!

В пятницу, 5 февраля, снова резкое падение – до 3-5 градусов тепла, в субботу днем около 0 градусов (ожидаются осадки в виде снега), а в ночь на воскресенье – аж минус 7 градусов! Мороз вернется! Днем, 7 февраля, от 2 градусов мороза (мокрый снег, переходящий в дождь).

Кому вредны резкие перепады давления

Похолодание вызывает спазм кровеносных сосудов. Но когда оно происходит медленно, организм успевает приспособиться, а вот из-за резкого снижения температуры воздуха у многих начинает болеть сердце и голова. Особенно опасно резкое похолодание для сердечников, поскольку может обернуться гипертоническим кризом или приступом стенокардии. Нелегко приходится и больным с бронхо-легочными заболеваниями. У них усиливаются кашель, одышка и появляется синюшность кожи.

У людей, страдающих ревматизмом, остеоартрозом, ревматоидным артритом, начинает «крутить» суставы и мышцы, ноют места старых переломов или ранений.

На резкое похолодание реагируют даже люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У них появляются или обостряются диспепсические явления (диарея, газы и другие расстройства кишечника или желудка), ухудшается общее самочувствие. Также начинают «ныть» почки у больных пиелонефритом.

Резкое потепление также плохо влияет на сердечников. У них учащается сердцебиение, случаются обмороки и сердечные приступы. У некоторых усиливается потоотделение, а вместе с ним из организма уходят вода и особенно важные для сердца соли калия и магния и витамины. Наряду с сердечниками страдают и люди с повышенной функцией щитовидной железы, у которых и без того учащенное сердцебиение и сильная потливость.

К тому же при резком изменении погоды возникают вспышки острых респираторных и инфекционных заболеваний. А интенсивное потепление провоцирует эпидемию гриппа.

Лидия ТКАЧ