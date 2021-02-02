Недовольство мэра Кишинева вызвало решение членов Нацсовета за строительство многоэтажек в зоне цирка

Генеральный примар Ион Чебан вновь высказался по поводу строительства комплекса возле цирка, отметив, что его позиция на этот счет остается неизменной.

Решение членов Национального совета по историческим памятникам, проголосовавших за строительство зданий в зоне цирка, вызвало недовольство градоначальника.

– Повторяю, примэрия Кишинева не имеет отношения к этому Совету и к этому решению. Напоминаю, что в субботу я потребовал прекращения трудовых отношений с Юрием Повар, который недавно был принят на работу в качестве советника в области архитектуры и урбанизма в Кабинет генерального примара. Я не хочу, чтобы был конфликт интересов или неправильное толкование в связи с этим. Я за развитие города, за создание новых зон, но против беззакония, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава столицы добавил, что остается на своей позиции и продолжит модернизировать город.

– Я не допущу, чтобы строили во дворах многоквартирных домов или в зеленых зонах города. Вскоре мы пригласим к широким обсуждениям Союз архитекторов и градостроителей по поводу развития исторического центра города для сохранения национального наследия. В этой сфере все нужно делать четко и правильно, – подчеркнул Чебан.

Генпримар также отметил, что в этом году муниципалитет намерен реализовать много крупных проектов. Вскоре они будут представлены на пресс-конференции.

Павел МУНТЯН