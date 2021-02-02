Специалисты из России, работающие над планом обустройства столицы, прибывают сегодня в Кишинев

Специалисты из России, работающие над планом обустройства территории муниципия, прибывают сегодня в Кишинев. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, это третий визит представителей компаний Master’s Plan и Cu man, которые помогают муниципалитету в разработке документации по Плану обустройства территории муниципия Кишинев

– Работа ведется над стратегическим документом обустройства территории, который давно не обновлялся, как и Генплан. До 8 февраля специалисты из Российской Федерации проведут ряд встреч с экспертами в различных сферах, чтобы разработать проектные предложения в рамках второго этапа плана, – сказал градоначальник.

Он также добавил, что разработка Плана обустройства территории муниципия Кишинев ведется с июня 2020 года, и этот процесс включает обширную документацию в данной области.

– В этот процесс будут вовлечены различные стороны, будут проводиться широкие дискуссии. Мы хотим, чтобы документ по-настоящему отвечал интересам муниципия и был одобрен его жителями. Это важный документ, в котором будут изложены видение и приоритеты развития столицы, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий, – уточнил Ион Чебан.

Глава столицы добавил, что документ будет представлен муниципальному совету Кишинева на утверждение летом нынешнего года.