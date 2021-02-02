Молдавские рыбоводы в ужасе от законопроекта Слусаря - он подводит их к катастрофе

Дилетантский подход, считают они. То, что Александр Слусарь много говорит, но не всегда понимает то, что говорит, замечалось и ранее. Не так давно он предложил законопроект, которые переведет все водоемы под администрирование местным властям. Однако подобная инициатива вызвала бурный протест молдавских рыбоводов - они справедливо указали на то, что в таком случае ухудшится как экологическая, так и экономическая отдача от подобных участков. Представители Национальной ассоциации рыбаков Молдовы провели собрание, чтобы выразить свое несогласие:

- Бедным мэриям нечем жить, поэтому мы должны отдать им государственные земли, чтобы они могли их сдавать в аренду. Это нарушение всех законов и ведет к катастрофе. Г-н Слусарь перед президентскими выборами поехал в Гура Быкулуй и пообещал примарице, что та получит землю под прудом, что она будет принадлежать мэрии, и что мэрия будет получать 300-400 тысяч леев ежегодно. Это сговор. Каждый депутат стремится иметь как можно больше сторонников, - возмущен исполнительный директор Национальной ассоциации рыбаков Республики Молдова Георге Георгиу, слова которого приводит портал Noi.

На встречу явился лишь один депутат - Боля от PAS. Он попытался перевести разговор в иное русло:

- Мы должны понимать, что проблема очень серьезная. Вам нужно обратиться к юристам, которые помогли бы провести более глубокий анализ. Надо пригласить как представителей из Apele Moldovei, так и парламентариев. Прежде всего, давайте посмотрим, сколько из вас находится в такой ситуации. После этого надо определить правовой статус вод, какие у вас есть, включая озёра и пруды, и найти правила пользования этими землями. Если вы не купили эти земли - они принадлежат мэриям. Мы не можем бесконечно уходить от этого вопроса.

Подводные земли принадлежат мэриям, и если они им принадлежат, они регистрируют их в соответствии с законом и дают кадастровый номер, и они совершенно правы, требуя оплаты. Мы должны взять закон, на основе которого вы приватизировали водоемы, после чего предпринять конкретные шаги или позже установить другой правовой режим для этих земель, - считает Боля.

Обсуждения продлились более часа, и в итоге было принято решение, что законодательство будет адаптировано под интересы рыбоводов, уточнил председатель Национальной ассоциации рыбоводов Республики Молдова Виктор Бортэ:

- Результаты положительные, было решено, что мы будем работать над проектами по внесению поправок в законодательство с Министерством сельского хозяйства, с Парламентской аграрной комиссией, чтобы заполнить все пробелы и создать нормативно-правовую базу, позволяющую рыбным предприятиям работать без проблем, чтобы выращивать рыбу, приносить прибыль стране и платить налоги в госбюджет.

Сам Слусарь на обсуждение явиться нужным не посчитал, хотя приглашение ему высылали.