7 обещаний Санду, которые она должна была уже выполнить - и не выполнила

Как 7 подвигов Геракла, только наоборот. Майя Санду обещала очень многое, но, как показывает действительность, не спешит держать слово. Хрестоматийным примером является ее "забота о русскоязычных" - не так давно на сайте президента убрали новости на русском языке, а сейчас Алайба, вопреки всем ее словам про "президента для всех", напрямую делит людей на "нас" и "других", о чем мы писали буквально сегодня.

Но есть еще и другие примеры:

1. Убрать забор у президентуры (25-26 декабря 2020) - не выполнено.

2.Отказаться от президентуры и переехать в скромный офис потому что мы "бедная страна и не можем содержать здание" - также оказалось блефом, да и не могло быть иначе, ведь здание все равно надо содержать, вне зависимости от того, есть ли там Санду или нет. Но доверчивые люди поверили.

3.Сократить расходы на аппарат президента - а это даже и не попытались сделать.

4.Отказаться от госохраны - и это не так. Просто теперь охрану маскируют.

5.Нанимать на государственные должности лиши людей с незапятнанной репутацией. На деле - у одного советника уголовное дело, у другого фальшивый диплом, у третьего проблемы с налоговой декларацией, четвертый оказался плагиатором, а у руководителя президентского аппарата - дом стоимостью в 8 млн леев, задекларированный как за 1,9 млн.

6.Обещала быть президентом для всех, но смотрит только на PAS.

7.Обещала быть ответственным президентом, но надеется на то, что выдвинутого ей премьера отвергнут, дабы не брать на себя ответственность за ситуацию в стране.

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Автор: Михаил Генчу