В Высший совет безопасности назначили судью, по приговорам которой Молдова проиграла 15 дел в ЕСПЧ

Новые назначения президента Майи Санду не выдерживают никакой критики.

Так, один из членов Высшего совета безопасности, назначенный президентом Майей Санду, нанес ущерб Молдове на сумму 2,5 миллиона леев. Речь идет о бывшей судье Татьяне Рэдукану.

По итогам вынесенных ею вердиктов наша страна была вынуждена выплатить ущерб по 15 делам ЕСПЧ. В целом ущерб, понесенный налогоплательщиками за незаконные решения Рэдукану, составляет 117 830 евро, что эквивалентно 2,5 млн. леев.

Более 21 тысячи евро было выплачено из государственного бюджета по делу «Macova and others vs. Молдова», где судья Рэдукану лишила людей права на пенсию. По другому делу, в связи с необоснованным задержанием, которое также рассматривала Рэдукану, ЕСПЧ заставил Молдову выплатить 19 140 евро.

В сумму 16,5 тыс. евро обошлось гражданам Молдовы незаконное решение судьи Рэдукану по делу Горемычина.

В списке дел, рассмотренных Татьяной Рэдукану, по которым Молдова была признана виновной Высоким судом в Страсбурге, есть и дела, касающиеся свободы слова. Принятые Рэдукану решения, которыми было нарушено право на выражение мнения, обошлись гражданам страны в общей сложности в сумму более 14 тысяч евро.

Согласно сообщениям СМИ, Татьяна Рэдукану является тетей владельца «Starnet» бизнесмена Александра Македона, который поддерживал Майю Санду в предвыборной кампании и входил в состав избирательного штаба кандидата от ПДС.

В 2014 году газета «Ziarul de Garda» сообщала, что Александру Македон пожертвовал своей родственнице 10 тысяч евро. Как выяснилось позже, это были дивиденды за полмиллиона евро, которые судья Татьяна Редукану вложила в компанию «Starnet».

В 2019 году Татьяна Редукану баллотировалась на должность судьи Конституционного суда, но конкурс не прошла из-за проигранных дел в ЕСПЧ. Однако этот факт не стал препятствием для Майи Санду для назначения ее в состав Высшего совета безопасности.

Автор: Михаил Генчу