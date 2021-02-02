Пострадавший от нападения тигра мужчина пережил две операции и по-прежнему в тяжелом состоянии

Пострадал из-за своей неопытности. Мужчина, пострадавший из-за нападения тигра в кишиневском зоопарке, по-прежнему в тяжелом состоянии. Ему провели две операции - на ноге и на шее. Инцидент произошел в воскресенье, когда сотрудник зоопарка зашел в вольер к хищнику.

По какой-то причине животное набросилось на мужчину, и терзало его достаточно продолжительное время. Лишь выстрел в воздух из табельного оружия полицейского спас жизнь мужчине - в этом случае стражи правопорядка проявили себя действительно достойно.

- Человек лежал посередине. Когда тигр подошел поближе, я увидел, что его морда в крови. Скорее всего это была человеческая кровь. Клыки у него с мужской палец, - пояснил не утративший самообладание в этой ситуации полицейский по имени Григорий Котович, слова которого приводит телеканал Publika.

Пострадавший проработал в зоопарке всего лишь полгода - скорее всего, в такую ситуацию он попал из-за своей неопытности.

Автор: Михаил Генчу