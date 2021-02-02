Бельцкий гопник Ренато Усатый хочет решать судьбу Молдовы в союзе с унионистами и румынскими спецслужбами

31 января в Бельцах состоялась акция протеста против решения Конституционного суда признать неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. В протесте приняли участие депутаты-социалисты – но его проигнорировала «Наша партия». Участники митинга выразили недовольство сближением мэра Бельц Ренато Усатого с крайне правыми, русофобскими и унионистскими политическими силами. С чем же связана внезапная геополитическая переориентация «Нашей партии»?

Как Ренато кинул русскоязычных избирателей…

В Бельцах закрывают русскую школу № 15. На защиту школьников и учителей встала общественная организация «ЗАРЯ – ЗА Русский язык», которая призвала администрацию муниципия, представленную в основном сторонниками «Нашей партии», пересмотреть это решение.

Общественники обратили внимание на тот факт, что НП и ее лидер, мэр Бельц все больше смещаются на правый фланг молдавской политики. Партия давно стала союзником крайне правых и русофобских политических сил, говорится в публикации «ЗАРИ» на ее официальной странице в Facebook. В Бельцах унионисты выступают против установки памятника советским пограничникам, требуют возвести памятник поэтессе-русофобке Леониде Лари. Сторонники унири и румынской церкви решили строить кафедральный собор.

Между тем, на протяжении всей своей политической карьеры председатель «Нашей партии» Ренато Усатый позиционировал себя в качестве защитника русскоязычных граждан Молдовы. Это позволило ему обмануть бельчан и победить на выборах мэра.

Но с приходом в президентуру Майи Санду бельчане поняли, что Усатый никогда не был защитником русских – ни в Бельцах, ни в Молдове. Все его действия основывались лишь на личных интересах.

В 2015 году Ренато было выгодно говорить, что марши унионистов – преступление против закона. Это давало ему поддержку русскоязычного электората. В 2016-м он решил поддержать социалистов и Игоря Додона, потому что надеялся на кресло премьера. Уже в 2017-м лично одобрил проведение в городе марша сторонников «Великой Румынии». А недавно стал ярым сторонником Майи Санду и готов во всем поддерживать нового президента: закрывать русские школы, готовить население к войне с Приднестровьем, пропагандировать идеи «Великой Румынии» и вступления Молдовы в НАТО. То, что у Усатого нет никаких принципов, ясно как день.

… И как Ренато кинула Майя

Второй тур президентских выборов Майя Санду выиграла в немалой степени благодаря сторонникам Рената Усатого, за которого проголосовало в первом туре более 200 тысяч избирателей. Осознавая, что от русскоязычного электората в стране и за ее пределами во многом зависят итоги выборов, кандидат от Партии PAS обратилась после первого тура голосования за поддержкой к сторонникам лидера «Нашей партии».

«У меня есть сообщение для всех избирателей, включая тех, кто проголосовал за Усатого: вы хотите, чтобы мы избавились от коррупции и наказали воров - мы можем сделать это с вашей поддержкой», - написала Санду в соцсетях.

Но после победы Санду Усатый фактически полностью исчез из поля зрения нового президента. Майя проигнорировала мольбы лидера «Нашей партии» выставить именно его кандидатуру на должность премьера. Вероятно, правильно поступила, отдалившись от одиозного политика: спасла свою репутацию как внутри страны, так и перед внешними партнерами. Да и Кремль не может упрекнуть нового молдавского президента в поддержке гражданина России, на которого в Москве завели уголовные дела.

Фильтры сломались

Если в первые годы Усатый вызывал интерес своими политическими эскападами – сейчас его «клоунада» только раздражает. Если когда-то избиратели верили в то, что политику Ренато делает на свои деньги, а секретную информацию ему сливают «честные полицейские и прокуроры» - то сейчас в это нет никакой веры. В молдавских и зарубежных СМИ появились сведения о причастности лидера НП к деятельности румынских националистов и связях с официальным Бухарестом. А летом прошлого года в ходе передачи на телеканале TV8 Усатый открыто признался в сотрудничестве с румынскими спецслужбами.

Депутат Богдан Цырдя заявил, что лидер «Нашей партии» приближается к финалу своей политической карьеры, сливая тех, кто его поднимал, сотрудничая с теми, кто мечтает развалить Молдову.

«Много наболтал Ренато Георгиевич, - пишет Цырдя на своей странице в соцсетях. - И зря. Видимо, совсем фильтры сломались.

Признался, что раньше тесно сотрудничал с ФСБ.

Проболтался, что сотрудничает с «румынскими PR-компаниями», то есть спецслужбами.

Доболтался до того, что готов давать показания спецслужбам многих государств. Ранее же заявлял, что сотрудничал с правоохранительными органами разных стран.

Сдается, что Ренато Георгиевич был сливным бачком, а стал заурядным стукачом. Стал сливать тех, кто его поднимал. Стал называть имена, пароли, явки.

Мы можем ошибаться, но это финал его политической карьеры».

Кстати, в связях с румынскими спецслужбами Ренато Усатого обвиняли еще до того, как он сам в этом признался. Писали о его контактах с офицерами центра информационно-психологических операций генштаба Румынии, об отношениях с бывшим начальником центра генералом Сорином Кирстей. Прямое предназначение этой структуры – информационное воздействие на гражданское население иностранных государств с помощью подконтрольных СМИ, уличных акций и религиозных общин.

Загадочная группа политтехнологов, прибывшая из Румынии для организации пиар-кампании Усатого, вероятно, была составлена именно из сотрудников этой румынской спецслужбы. Такое предположение подтверждается и неоднозначным поведением «консультантов», которые никогда не встречались со своим подопечным в офисе «Нашей партии», предпочитая для этих целей использовать базу отдыха в пригороде. Основной целью румынских гостей была организация предвыборной кампании Ренато. Одним из гостей был координатор штабов Усатого и Санду, известный в Румынии политолог Андрей Стойчу, который за несколько лет до этого активно консультировал Влада Плахотнюка.

Румынская «фабрика троллей» работает на лидера «пророссийской» партии

«Крыса сама себя загнала в крысоловку, - отметил Цырдя, комментируя заявления Усатого на TV8 и обращая внимание на интересный нюанс. - Усатый сам разоблачил все свои связи с Плахотнюком и работу на него. Отвратительны прозвучавшие оскорбления в адрес ФСБ, Чайки, Кремля, заявление о генпрокуроре Стояногло, что он якобы отказался встречаться с российским генпрокурором, а в России искали лжесвидетелей по всем тюрьмам, чтобы якобы собрать ложные показания против кристально чистого бельцкого гопника. Самое отвратительное то, что все сказанное ложь. Все, кроме его сотрудничества с румынскими спецслужбами».

В то же время в Бухаресте развернулась работа «фабрики троллей», которые наводнили социальные сети. Кишиневский портал Noi обвинил администрацию Facebook в продвижении постов в поддержку прозападных политиков и блокировании любой информации, компрометирующей Усатого и Санду. Впрочем, дело даже не в позиции Марка Цукерберга: на работу соцсети влияют пользователи, которые могут массово пожаловаться на пост, например, Додона или Цырди. По всей видимости, именно этим занималась и занимается румынская «фабрика троллей»: каждый создает по 20-30 аккаунтов в Facebook, а затем плодит фальшивые комментарии.

Нерукопожатен ни для левых, ни для правых, но принят послом США

Осенью 2016 года Ренато Усатый, поддержав во втором туре президентских выборов социалиста Игоря Додона, в видео, размещенном в социальной сети, заявил, что не может поддержать Майю Санду, потому что она – «проект американцев, которые «крышуют» Влада Плахотнюка». По его словам, те ценности, за которые выступает Санду, для него неприемлемы, за исключением борьбы с «режимом Плахотнюка» и проведения досрочных выборов.

Лидер НП сообщил также о договоренности с Игорем Додоном: кто бы из них ни прошел во второй тур, он будет поддержан вторым левоцентристским кандидатом. По словам Усатого, Додон дал несколько обязательств, в том числе касательно роспуска парламента и организации досрочных выборов, и поэтому он его поддерживает.

Видимо, Усатый мечтал о том, что ему помогут закрыть уголовные дела в России. Этого не произошло - и не могло произойти. И Усатый решил поддержать во втором туре осенью прошлого года «проект американцев, которые «крышевали» Влада Плахотнюка». Цель – личная выгода.

По команде посла США в Кишиневе Дерека Хогана Майя Санду встретилась с Усатым. Тот в ходе политического торга выставил ряд условий в обмен на голоса своих избирателей. Лидер НП говорил о своей заинтересованности в досрочных парламентских выборах, а до тех пор хотел получить высокую должность. Санду ответила уклончиво.

Для страховки Усатый решил лично встретиться с Хоганом. Он пожаловался американскому послу на то, что Санду его не слышит, и заверил, что сумеет убедить избирателей севера Молдовы и диаспоры проголосовать за нее. Взамен Усатый просил посодействовать ему, сделав лидера PAS более сговорчивой. Хоган обещал помочь. Но судя по тому, что произошло после победы Санду, Усатого элементарно «кинули».

Яссы как политический аэродром «Нашей партии»

Сбудется ли желание Усатого стать слугой народа?

Во-первых, неизвестно, когда состоятся и состоятся ли вообще досрочные парламентские выборы. Во-вторых, нет уверенности в том, что электорат поддержит НП. Свою базу эта партия стремительно теряет.

Еще летом 2018 года Усатый был абсолютно уверен в том, что НП будет достойно представлена в законодательном органе после выборов-2019. Об этом он говорил в эфире телеканала TV8: «Естественно, «Наша партия» будет участвовать в парламентских выборах, мы наберем не менее 20 процентов. А если я приеду в Молдову, то мы свергнем эту власть, у нас будет большинство в парламенте».

Интересно, что Усатый сообщил о готовности вернуться в Кишинев из Москвы, где жил с августа 2016 года, скрываясь от молдавского правосудия, через Яссы: «Я рассматриваю возможность вернуться до выборов. Конечно, я не вернусь так, чтобы власти схватили меня в аэропорту и посадили в тюрьму. В этом случае я оттуда уже не выйду, меня вывезут прямо на кладбище. Но я могу вернуться по-другому. Например, могу провести съезд «Нашей партии» в Яссах. А уже из Румынии вместе с пятью тысячами участников съезда могу приехать в Молдову. И хочу посмотреть, как меня в этом случае будут арестовывать».

Яссы рассматривались Усатым как место экспансии «пророссийской» партии в политические структуры Молдовы! Ожидания не оправдались. На парламентских выборах НП провалилась, и близко не подойдя к порогу. Даже в Бельцах ее кандидатам не удалось победить ни в одном из одномандатных округов. Проиграл и вице-председатель НП Николай Ципович, баллотировавшийся в одномандатном округе в Москве. Активисты партии были настолько обескуражены результатами, что начали жечь сожгли свои паспорта в знак протеста. И, разумеется, выложили видеоролик об этом в социальных сетях.

Жеглов или Кирпич?

В Молдову Усатый вернулся после того, как режим Плахотнюка скинули без его участия, а его самого прижали к стенке российские правоохранительные органы. Пока Ренато чувствует себя спокойно – но еще больше иммунитета даст ему депутатский мандат. Чтобы получить его, лидер «Нашей партии» пошел на сотрудничество с унионистами – теми самыми, к которым прошлой осенью обратилась и Санду за поддержкой перед вторым туром президентских выборов.

Как и Санду, Усатый свою риторику строит на «борьбе с коррупцией», постоянно обещая чемоданы «компроматов». Но, в отличие от нее, он – обычный околополитический гопник. Такую оценку дал лидеру НП в эфире телеканала N4 лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану: «Избиратели должны прагматично оценивать кандидатов. У нас же люди влюбляются в политиков типа Ренато Усатого, которые сами себя изображают в виде Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Усатый говорит, что «вор должен сидеть в тюрьме», и обещает спасти страну. Но он не Жеглов, а карманник Кирпич».

«Никогда в этой стране представители криминального мира не поднимались так высоко»

Юрист Ион Дрон, председатель центра инициатив и мониторинга публичных властей, сказал, что в Молдове появился новый преступный альянс в лице Усатого и Плахотнюка. Список криминальныă связей Ренато широк, его отношения с ворами в законе не секрет, и корни его политической беспринципности растут именно отсюда.

В России Усатого обвиняют в коррупции, организации заказного убийства и нескольких преступных сообществ, в совершении валютных операций по подложным документам. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело из России через молдавский «Moldindconbank» более 500 миллиардов рублей. Главным организатором схемы МВД России называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Но где же уголовные дела, заведенные на Усатого в Молдове?

В 2013 году в интервью журналу «VIP Magazin» Ренато сообщил, что ненавидит политику, которую проводят американцы и европейцы, что его любимый герой – Путин, что он восхищается Лукашенко. Он обещает денонсировать соглашение об ассоциации с ЕС, грозит превратить посольство США в Кишиневе в «караоке-клуб». Он называет журналистов «Ziarul de Gardă» и «Timpul» «румынскими свиньями», грозится из одной редакции «сделать городскую голубятню», из другой – «ресторан La Plăcintă». Румынские аналитики сравнивают ненавистного им Усатого с Джиджи Бекали: пастух, заработавший на аферах с активами минобороны, стал одним из самых влиятельных румын и принялся зажигать, придумывая для оппонентов клички типа «голубой цыган-коммунист».

Но прошло время – и вот уже нерукопожатного Усатого приглашают в телепередачи, продвигающие прорумынских и унионистских политиков. На него открыто работают румынские спецслужбы. Его принимают проамериканский президент Майя Санду и ее главный политтехнолог - посол США. Его рейтинги искусственно завышают спонсоры и организаторы социологических опросов.

Правые политические аналитики прочат «Нашей партии» достойное место в будущем парламенте. Каким будет этот парламент, если туда попадет Усатый? Криминальным – и об этом уже тоже говорят вслух.

Олег ВОЛКОВ