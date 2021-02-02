Назначенный премьер-министр Наталья Гаврилица придет в парламент на следующей неделе

На следующей неделе правительственная команда во главе с назначенным премьер-министром Натальей Гаврилицей придет в законодательный орган, чтобы потребовать вотума доверия депутатов. Об этом заявил лидер Партии действия и солидарности Игорь Гросу. В то же время только 2 парламентские фракции четко заявили, что не поддержат правительство Гаврилицы, и речь идет о ПДС и Платформе DA. Остальные фракции говорят, что им нужно еще время, чтобы принять окончательное решение, отмечает IPN.

Социалисты заявляют, что решат судьбу правительства Гаврилицы в день представления правительственной команды в парламенте. Не раньше, чем зададут вопросы и выяснят решения правительства по преодолению экономического и пандемического кризиса.

„Посмотрим, какую команду представит г-жа Гаврилица, посмотрим правительственную программу. Несмотря на то, что Майя Санду публично выступила с призывом не голосовать за это правительство, мы считаем необходимым, чтобы г-жа Гаврилица представила профессиональную программу и попыталась, по крайней мере, убедить парламент”, - заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча в ходе передачи „În Profunzime” на телеканале ProTv.

В то же время депутаты ПДС настаивают на идее инициирования досрочных выборов, но не исключают сценарий того, что правительство Гаврилицы пройдет тест парламента.

„Если ПСРМ будет жульничать и не пойдёт на досрочные выборы, мы возьмем на себя управление, но это приведет к досрочным выборам в любом случае. Решение заключается в очистке парламента. Любое миноритарное правительство находится в руках незадекларированной коалиции ПСРМ-Шор”, - заявил депутат ПДС Игорь Гросу.

После фракции ПДС, которая официально объявила, что не поддержит Наталью Гаврилицу в парламенте, и депутаты Платформы DA говорят, что не проголосуют за это правительство.

„Несмотря на то, что у нас есть другое мнение по поводу ситуации в стране и мы отметили определенные риски для страны в случае, если досрочные выборы будут организованы правительством Додона, но принимая к сведению, что ПДС отказывается голосовать за собственную кандидатуру, Платформа DA приняла решение не голосовать за г-жу Гаврилицу”, - заявил депутат Платформы DA Александр Слусарь.

Депутаты ДПМ и Pro Moldova сомневаются относительно идеи досрочных выборов в условиях нынешнего экономического кризиса, но говорят, что примут решение о поддержке правительства Гаврилицы только после того, как поговорят с назначенным премьер-министром.

„Мы хотим поговорить с г-жой Гаврилицей, с командой, посмотреть, как она видит дальнейшее развитие событий до выборов. Тогда решим. Хочу успокоить всех, у ДПМ нет возможности повлиять на эту ситуацию”, - заявил депутат ДПМ Думитру Дьяков.

„В ситуации, когда нет намерения управлять, в ситуации, когда некоторые фракции уже заявили, что не будут поддерживать это правительство, нет смысла обсуждать программу правления, когда все взаимно договорились, что, по крайней мере, первая попытка потерпит неудачу. Но мы решим позже”, - заявил депутат Pro Moldova Андриан Канду.

Депутаты парламентской платформы „За Молдову” говорят, что готовы взять на себя управление и даже имеют аполитического кандидата на должность премьер-министра.

„Платформа „За Молдову” выступает за досрочные выборы, но до этих выборов нам нужны некоторые неотложные действия. Чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, привести вакцину в страну, нам нужно временное правительство, и мы готовы взять его на себя”,- заявил депутат „За Молдову” Серджиу Сырбу.

Согласно закону, если в парламенте не удается два раза утвердить новое правительство, а Конституционный суд констатирует наличие обстоятельств роспуска парламента, тогда законодательный орган будет распущен и объявлены досрочные парламентские выборы.